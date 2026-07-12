¿Pedro Sola será despedido de Ventaneando? El Capi Pérez desata fuertes rumores | VIDEO

Pedro Sola sigue en el ojo del huracán, después de que en redes sociales se hicieron virales varios momentos en los que el conductor de Ventaneando hablaba sobre su desprecio por los perros que lo llevaba a querer envenenarlos.

Aunque cabe mencionar que el economista ya pidió disculpas por sus desafortunados comentarios, precisando que los mismos tenían que ver con su edad y con una poca sensibilidad sobre la importancia de las mascotas en las familias de millones de mexicanos, el público no perdona lo dicho sobre los peluditos.

Este video es mi sincera disculpa por los comentarios desafortunados que expresé el lunes pasado en mi programa de televisión. pic.twitter.com/wBrjzEfiWC — Pedro Sola (@tiopedritosola) July 8, 2026

Es por este motivo que El Capi Pérez se hizo viral por la declaración que tuvo el famoso respecto a su compañero en TV Azteca, Pedro Sola, ya que durante uno de sus programas de televisión, hizo un comentario que sorprendió a muchos.

En una reciente transmisión del programa Los Protagonistas, El Capi Pérez apareció como la encargada de Recursos Humanos 'Margarita Mckenzie‘, un personaje recurrente. Durante la conversación con Christian Martinolli, el comediante aseguraba que había una vacante vitalícela en el canal.

“El contrato vitalicio se va a lograr. Sobre todo porque nos queda uno disponible, el de Pedro Sola, ya no lo vamos a tener. No se crean, tenemos otro”, dijo El Capi.

Como podemos notar, esto se trató de una broma del actor mexicano en referencia a las grandes críticas contra Pedro, pues miles de personas piden que lo despidan de Ventaneando para evitar que siga realizando este tipo de declaraciones en contra de animales o incluso personas.

De este modo, el público destaca que sus opiniones se pueden convertir en un discurso en odio en contra de otros, incluyendo niños, pues ya circula otro video en el que el famoso deja caro que los infantes le desagradan tanto como los canes.

Queda esperar para saber si Pedro Sola en verdad tiene los días contados en la televisora o si lo seguiremos viendo en Ventaneando después de la fuerte polémica que lo envuelve o si tendrá que reducir sus comentarios para evitar nuevos señalamientos.

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