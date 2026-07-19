¿A qué hora canta BTS en la clausura del Mundial 2026?

Este domingo Argentina y España se están enfrentando para que se pueda definir quién se llevará la Copa del Mundo este 2026, y durante esta final además del deporte también se tendrán otros espectáculos musicales.

En este partido se sabrá si el equipo ibérico se llevará la segunda Copa Mundial a Europa, o si los sudamericanos podrán sumar la cuarta estrella en su escudo al ser bicampeones después del encuentro.

Además del balompié, las y los espectadores pudieron disfrutar de un show inaugural en el que estuvo presente Post Malone, Ishowspeed y Swae Lee unos 90 minutos antes de que comenzara el encuentro.

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🇦🇷🇪🇸🎶 ¡La pasión mundialista se apodera de Nueva York!



Así retumbó el Rockefeller Center, donde cientos de aficionados entonaron con emoción los himnos de Argentina y España en la previa de la gran final del Mundial 2026. 🏆⚽

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BTS en la clausura del Mundial 2026

Este Mundial ha estado lleno de varios momentos únicos que pasarán a la historia del deporte, y a estos eventos se suma la primera vez en la que se tendrá un show de medio tiempo durante una clausura de futbol.

Antes de que se diera inicio de este partido la cantante galardonada con varios premios, Jennifer Hudson, cantó el himno nacional de Estados Unidos para dar arranque a esta final.

Adicionalmente antes de que el balón comenzara a rodar en el campo, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, y Robbie Williams también se presentaron durante la inauguración, e interpretaron el himno oficial de la FIFA, Desire.

El show de medio tiempo del Mundial comenzará entre las 13:50 y las 14:00 horas de este 19 de julio; sin embargo, no se sabe el momento exacto en el que BTS o los demás artistas comenzarán su presentación.

Los demás artistas que se presentarán durante el medio tiempo de la Copa Mundial son Burna Boy, Coldplay, Gustavo Dudamel, Justin Bieber, Madonna, PS22 Chorus, y al igual que en la ceremonia inaugural de México, Shakira.

Este medio tiempo será especial, pues busca recaudar 100 millones de dólares para brindar apoyo al Fondo de Educación de FIFA Global Citizen, con la finalidad de “expandir el acceso a una educación de calidad y a oportunidades en el fútbol para niños de todo el mundo”.

Posiblemente este espectáculo alcance un gran número de espectadores a nivel mundial como el show de medio tiempo del futbol americano, pues estará lleno de una gran variedad de artistas que cuentan con muchos seguidores en el globo.

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