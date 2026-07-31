Manuel Cruz Papillo, reconocido exvisor deportivo de 53 años, fue hallado sin vida en Guanajuato en medio de un contexto marcado por la violencia que afecta a la región, dejando al mundo deportivo de luto.

Su trayectoria como descubridor de talentos y su vínculo con equipos de gran tradición como el América lo convirtieron en una figura respetada dentro del ámbito futbolístico. La noticia de su muerte generó consternación entre jugadores, entrenadores y aficionados que lo recordaban por su pasión y compromiso con el deporte.

¿Quién es Manuel Cruz Papillo, exvisor deportivo, y cómo murió?

Manuel Cruz Papillo dedicó gran parte de su vida a la detección de jóvenes promesas en el futbol mexicano. Originario de Guanajuato, trabajó como visor para el Club América, donde impulsó la llegada de varios jugadores que más tarde destacaron en la Primera División.

Su labor consistía en recorrer canchas locales, observar torneos juveniles y recomendar talentos que podían integrarse a fuerzas básicas. Gracias a su ojo clínico, muchos futbolistas encontraron una oportunidad en el máximo circuito. También colaboró con FC Juárez y Mazatlán FC.

El domingo 26 de julio, autoridades localizaron su cuerpo en la carretera Celaya-Salvatierra, luego de que se reportara que llevaba varios días desaparecido. Medios locales reportaron que el hallazgo ocurrió en un camino de terracería, con signos de violencia.

La Fiscalía estatal abrió una investigación para esclarecer los hechos, mientras que la noticia de la muerte de Manuel Cruz Papillo se difundió rápidamente en redes sociales y medios nacionales. La comunidad futbolística de Guanajuato lamentó la pérdida y exigió justicia, pues se especula que fue asesinado.

El exvisor deportivo de 53 años fue velado el miércoles en la Funeraria Vita Nova, donde amigos y familiares se reunieron para darle el último adiós.

🚨🚨🚨Celaya -Guanajuato-



El domingo pasado, en la carretera Celaya-Salvatierra dejaron el cuerpo de un hombre, el cual fue reconocido más tarde, era del reconocido visor deportivo:



-Luis Manuel "Papillo" Cruz García de 53 años

"Papillo" se dedicaba a encontrar y formar a… pic.twitter.com/7FvBbujNo9 — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) July 30, 2026

Puedes leer: