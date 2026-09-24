Jonathan Taylor, actor de Mejorando la casa, fue detenido

El actor Jonathan Taylor Thomas, recordado por su papel en la exitosa serie Mejorando la casa (Home Improvement en inglés), está en el ojo del huracán pues se difundió que fue detenido en California.

El incidente ocurrió el lunes 23 de septiembre y ahora se publicaron nuevos detalles sobre el comportamiento del intérprete durante el arresto. Al parecer, habría agredido a un agente de la policía.

Jonathan Taylor Thomas, actor de Mejorando la casa, fue detenido

De acuerdo con el medio TMZ, el actor Jonathan Taylor Thomas, estrella de Mejorando la casa, viajaba como pasajero en un auto que bloqueaba el tráfico en una intersección de Malibú.

Los agentes del Sheriff del Condado de Los Ángeles le ordenaron permanecer dentro del vehículo, pero él desobedeció. En ese momento, un oficial intentó detenerlo y, según el reporte, el actor “pateó en el estómago a un ayudante del sheriff”, lo que agravó la situación.

Who's first crush was JTT? Happy 45th birthday to Jonathan Taylor Thomas! pic.twitter.com/HMD9lcoZbI — HOMAGE (@HOMAGE) September 8, 2026

Las autoridades arrestaron a Jonathan Taylor Thomas, de 45 años, bajo sospecha de obstrucción de la justicia y embriaguez pública, por lo que fue trasladado a la cárcel de la estación de Malibu/Lost Hills. TMZ señaló que el actor fue liberado al día siguiente, el martes, aunque su representante evitó dar declaraciones sobre el caso.

El medio también subrayó que Jonathan se mostró “no cooperativo” y que los oficiales lo identificaron como intoxicado en la vía pública. Además, otro reporte indica que el histrión presuntamente pateó en el estómago a un agente de policía, lo que agravó su situación.

Este episodio generó sorpresa entre sus seguidores, quienes lo recuerdan como uno de los ídolos juveniles más populares de los años noventa.

Jonathan Taylor Thomas nació en 1981, por lo que actualmente tiene 45 años. Es un actor estadounidense de cine, televisión y de voz; es recordado por ser la estrella infantil de Home Improvement, donde dio vida a Randy Taylor, actuando junto a Tim Allen.

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