¿Quién es Emily Pérez ‘La Nappi’? Edad y de dónde es

La creadora de contenido Emily Pérez, mejor conocida como La Nappi, es una de las modelos colombianas de OnlyFans que destaca en redes sociales tras su aparición polémica junto a Juan David Tejada ‘El Agropecuario’.

En sus más recientes publicaciones, la joven aparece acompañada de diversas personas, pues de manera constante aparece junto a un grupo de amigas con las que también hace contenido en plataformas tradicionales como Instagram.

¿Quién es Emily Pérez ‘La Nappi’?

La Nappi es una creadora de contenido para adultos originaria de Cucuta, Colombia. Se dice que la mujer tiene unos 32 años de edad, pues es información que no comparte de manera pública en redes sociales.

Cabe mencionar que La Nappi solo utiliza OnlyFans y Telegram para compartir su contenido íntimo, por lo que en otras plataformas no es ella la que sube su contenido, sino terceras personas que no están involucradas en su proyecto.

En su cuenta principar de Instagram tiene 1.3 millones de seguidores, donde mantiene una comunidad activa con videos y fotos sobre su día a día, momentos divertidos y también situaciones picantes.

Cabe mencionar que la famosa también tiene una cuenta de respaldo, así como otras creadoras de contenido, pues de esta manera pueden mantenerse conectadas a su audiencia aunque lleguen a perder la primera por reglas de la aplicación.

Por otro lado, en su cuenta de TikTok, Emily Pérez cuenta con 1.8 millones de seguidores y mantiene el mismo tipo de contenido que en sus otras plataformas gratuitas.

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