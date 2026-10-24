Un DJ extranjero se viralizó en redes sociales por reclamar a dos mexicanas en una cafetería de la colonia Roma Norte por platicar frente a él. A raíz de este polémico episodio, el foro FABA anunció que el evento en el que participaría el músico fue cancelado y aseguró que dejará de colaborar con él.

¿Qué hizo el DJ extranjero y por qué se volvió viral?

La controversia comenzó cuando una usuaria compartió en TikTok un video que muestra una discusión entre el DJ extranjero y dos mujeres que conversaban en una cafetería de la calle Acapulco, en la Roma Norte, CDMX.

En las imágenes, el hombre les pide con molestia que se callen y les reclama por reírse mientras estaban sentadas en una mesa cercana a él. El hombre identificado como “DJezmo el santo” aseguró que el lugar no era un espacio público, pese a que las mesas se encontraban sobre la banqueta.

La polémica trascendió el video: tras las críticas, perfiles atribuidos a #DJezmo dejaron de estar disponibles, mientras usuarios retomaron casos similares registrados en zonas céntricas de #CDMX. El episodio abrió nuevamente la discusión sobre los límites entre establecimientos… pic.twitter.com/tFgiOkEvWS — Uno TV (@UnoNoticias) October 24, 2026

El clip desató un intenso debate en redes sociales sobre la convivencia entre residentes extranjeros y habitantes de la Ciudad de México. Usuarios señalaron que los malos tratos de los migrantes blancos con las y los mexicanos cada vez es más común debido a la gentrificación que existe en algunas zonas de la capital.

Cancelan evento de DJ extranjero que ordenó callar a mexicanas en CDMX

A través de un comunicado, el restaurante FABA informó que canceló la presentación del DJ extranjero, “DJezmo el santo”, que se realizaría el sábado 24 de octubre y se deslindó públicamente de las declaraciones del hombre. Se señaló que sus comentarios no representan los valores del espacio y confirmó que no volverá a trabajar con él.

Aunque inicialmente la fiesta cambió de sede y apareció anunciada en una ubicación privada por confirmar en la colonia Roma bajo el nombre de “Desmadre Electrónico”, ahora el evento ya figura como cancelado por FABA. El DJ no sólo formaba parte del cartel, sino que también era fundador y promotor del colectivo Fabaloso, organizador de la celebración.

Anuncian cancelación del evento de DJ extranjero ı Foto: Captura de pantalla

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