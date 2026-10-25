Con el estreno de la serie Timbiriche, uno de los temas que más curiosidad genera entre los fans de la agrupación es la relación que mantuvo Thalía con Alfredo Díaz Ordaz, productor musical e hijo del expresidente Gustavo Díaz Ordaz.

La pareja vivió un romance de aproximadamente cuatro años, llegó a comprometerse y planeó una boda, pero ésta nunca pudo concretarse pues él falleció. En La Razón te contamos cuándo y cómo murió el músico, así como cuál fue la reacción de la cantante de “Amor a la mexicana”.

¿Cuándo y cómo murió Alfredo Díaz Ordaz, prometido de Thalía?

Alfredo Díaz Ordaz, prometido de Thalía, murió el 15 de diciembre de 1993, a los 43 años. La causa de su fallecimiento fue hepatitis C.

La hepatitis C es una enfermedad viral que afecta al hígado. Entre sus síntomas más frecuentes se encuentran fatiga, fiebre, pérdida del apetito, náuseas, dolor abdominal, orina oscura, coloración amarillenta de la piel y los ojos, así como malestar general.

Alfredo Díaz Ordaz y Thalía ı Foto: Especial

¿Cuál fue la reacción de Thalía cuando recibió la noticia de la muerte de Alfredo Díaz Ordaz?

Thalía, en una entrevista que concedió a Verónica Castro para el programa Mentiras y Verdades en 2007, recordó que grababa una escena de la telenovela Marimar cuando se enteró de la muerte de Alfredo Díaz Ordaz.

La cantante rememoró que su madre se acercó y le entregó un teléfono. Al otro lado de la línea le informaron que su prometido había fallecido.

“De pronto, mi mamá me pasa un celular, con la cara así como desencajada, y yo dije: ‘¿Oye, qué pasa?’, y me dan la noticia, la noticia de que acababa de fallecer”, relató Thalía.

La intérprete aseguró que quedó paralizada por el impacto de la noticia. “Me quedé petrificada, como en shock; como ‘esto no está pasando’”, recordó.

Después dejó la comida, salió corriendo porque sentía que iba a desmayarse y terminó llorando bajo un árbol, según contó. Luego el viento sopló y cayeron unas pequeñas flores del árbol. “Eso fue como un alivio, como él diciendo: ‘Estoy bien, sigue adelante, trabajando, haciendo tus cosas, estoy bien’”, dijo.

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