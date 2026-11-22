¿Quién es Kensy Torres, ‘La Muñeca de la mafia’ y por qué fue detenida?

Kensy Torres, mejor conocida como La Muñeca de la Mafia, fue detenida por lavado de activos y esperará por una audiencia inicial que quedó programada para este martes 24 de noviembre en la mañana.

La mujer será remitida a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) en el valle de Támara, después de que no habría podido justificar el origen de más de 30 millones de lempiras hondureñas.

Sonriendo y esposada: así fue capturada en San Pedro Sula Kensy Torres, alias "La Muñeca de la Mafia"



Kensy Torres, conocida como "La Muñeca de la Mafia", fue capturada este viernes en una lujosa residencia de la residencial Los Cedritos en San Pedro Sula por presunto lavado de… pic.twitter.com/GYjkDHzhIU — Diario La Prensa (@DiarioLaPrensa) November 20, 2026

De acuerdo con los documentos judiciales, las operaciones se realizaron mediante cinco transacciones entre octubre de 2018 y julio de 2019. El expediente también señala que Kensy Torres tenía vínculos con el narcotraficante Fredy Donaldo Mármol Vallejo, condenado en Estados Unidos.

¿Quién es Kensy Torres, ‘La Muñeca de la mafia’?

Kensy Ivette García Torres, ampliamente conocida en los medios de comunicación bajo el alias La Muñeca de la Mafia, es una ciudadana hondureña de 44 años, licenciada en Administración de Empresas.

Su perfil público cobró notoriedad internacional debido a su conexión con redes de lavado de dinero ligadas al crimen organizado. En marzo de 2022, fue detenida por agentes federales en el aeropuerto de Miami, Estados Unidos, antes de abordar un vuelo con destino a Honduras.

🚔 Allanan vivienda vinculada a «La muñeca de la mafia» por investigación de lavado de activos



Autoridades realizaron un allanamiento en una vivienda relacionada con Kensy Ivette García Torres, conocida como «La muñeca de la mafia», quien fue capturada durante un operativo y es… pic.twitter.com/l4tkWl5GsX — Diario El Heraldo (@diarioelheraldo) November 20, 2026

En ese proceso ante la Corte del Distrito Sur de Florida, firmó un acuerdo de culpabilidad en el que admitió haber participado en una red internacional para lavar más de 1.8 millones de dólares procedentes del narcotráfico entre 2018 y 2019.

Por dichos delitos en territorio estadounidense, fue sentenciada en agosto de 2022 a 37 meses de prisión, los cuales cumplió en una cárcel federal en Alabama. Tras purgar su condena, recuperó su libertad el 22 de octubre de 2024 y fue deportada de regreso a su país de origen, momento a partir del cual había mantenido un perfil público intermitente e intentado reinsertarse laboralmente.

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