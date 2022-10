Atacan a Bárbara de Regil por defender las actitudes de su hija con tiktoker: "No soportaron"

Barbara de Regil y su hija Mar son unas de las famosas más odiadas de redes y esto quedó más que claro ahora que la famosa fue humillada por querer defender las actitudes nefastas que su bendición tuvo con una tiktoker.

Todo comenzó porque una tiktoker llamada Grecia reveló que una individua, de quien no reveló su identidad, la trató de manera tóxica, prepotente y nefasta: "nomás no digo el nombre de la tiktoker que mama mucho en ser 'good vibes' y me trato supermal en un bar porque se hace un caos”.

Tras ello contó los hechos: “yo vivo en La Paz, Baja California Sur, es un lugar muy chiquito, donde todo mundo se conoce y aquí es muy famoso un bar donde he visto que muchos famosos van, esta super cool eso".

“Yo a esta niña ya la había visto, pero, pues yo no soy su fan ni nada de eso entonces yo jamás me he acercado, ni le pido una foto, ni la he saludado porque, ella es una persona como todos nosotros y se la quiere pasar a gusto, entonces que voy a estar fregando pidiendo fotos...", agregó.

"Ese día estaba muy lleno el lugar y entré al baño, con unas amiguitas, paso al área de lavamanos, la niña estaba en el espejo y al pasar como había muchas niñas, me tiran la bolsa y se me cae todo, el labial cayó justo al lado de sus piernas, lo único que hice fue tocarle el hombre, le pedí me pasara el labial, la morra me ve me barre, se voltea y se va", agregó.

Tras ello, Mar de Regil se puso el saco y le contestó: “estás muy bonita para andar inventando cositas que no son, te mando muchísimo amor”.

Y en seguida, se apareció su mamá Bárbara de Regil para defenderla: “Uy una más que se quiere colgar… mami, sí se puede brillar sin tener que hablar de alguien más”.

Como era de esperarse, los internauta destrozaron a Bárbara y a su hija por aludirse solas y les dejaron comentarios como: “ellas solitas salieron a decir quiénes eran”, “No dijo nombres y no soportaron”, “hasta borró el comentario la ridícula” y “aprende a educar a tu hija mami”.