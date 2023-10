Britney Spears elimina su cuenta de Instagram ¿Qué fue lo que pasó?

Britney Spears tiene severamente preocupados a sus fans, pues la “Princesa del pop” borró inesperadamente su cuenta de Instagram, tan sólo unas horas después de emitir un mensaje en el que hablaba de todo el hate que ha recibido a raíz de la publicación de su libro “La mujer que soy”.

Cabe recordar que en su libro, Britney Spears dio a conocer que vivió un aborto mientras mantenía una relación con Justin Timberlake: "Estoy segura de que la gente me odiará por esto, pero acepté no tener el bebé. No sé si fue la decisión correcta. Si hubiera dependido sólo de mí, nunca lo habría hecho. Y, sin embargo, Justin estaba tan seguro de que no quería ser padre", narró.

Britney Spears Especial

De acuerdo con algunos fans de la cantante, Britney Spears primero se puso a borrar cada una de sus publicaciones en la red social, tras lo cual optó por eliminar completamente su perfil en la plataforma virtual.

El último mensaje que compartió la famosa fue una respuesta a todas esas personas que le han tirado hate y criticado por lo que escribió en su libro, señalando que por ese tipo de reacciones nefastas decidió escapar de la industria del entretenimiento.

"No me gustan los titulares que estoy leyendo... ¡Es exactamente por eso que dejé el negocio hace cuatro años! La mayor parte del libro es de hace 20 años...", sentenció la intérprete de “Toxic”.

"¡Estoy aquí para establecerlo de esa manera por el resto de mi vida! De cualquier manera, ¡eso es lo último y pasa una mierda!", sentenció.

Britney Spears Especial

Britney Spears afirmó que “este es un libro que no sabía que necesitaba ser escrito... aunque algunos podrían sentirse ofendidos, ¡me ha dado el cierre de todas las cosas para un futuro mejor!"

Asimismo, señaló que uno de los motivos por el cual escribió “La mujer que soy” fue para "iluminar a las personas que se sienten particularmente solas en la mayoría de los casos o heridas o incomprendidas".

"Una vez más, mi motivo para este libro fue no insistir en mis experiencias pasadas, que es lo que está haciendo la prensa y es tonto y tonto. ¡He seguido adelante desde entonces!", concluyó Britney Spears... antes de eliminar su cuenta.