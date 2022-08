Nieta de Vicente Fernández afirma que el charro se le aparece a su hija: "Se me enchinó la piel"

Vicente Fernández sigue presente en los corazones del público y su familia, especialmente en el de su nieta Camila Fernández, quien aseguró que el espectro del charro se le apareció a su hija.

La bisnieta del charro no será la única persona a la que se le aparece Vicente Fernández, pues su viuda Cuquita abarca afirmó que el cantante se le manifestaba en su casa.

En entrevista con los medios, Camila Fernández aseguró que su hija tuvo una experiencia paranormal que involucró a Vicente Fernández… o a un espíritu que se hizo pasar por él.

“Justo hace unos días, va a sonar loquísimo, no sé si me vayan a creer, no me importa; pero a niña vio la pared, se le llenaron los ojos de emoción y saludó, dio un beso a la pared y le hizo como un caballo. A mi Tata siempre lo ve a caballo en las fotos y siempre le decimos que haga como mi Tata, entonces le hizo como caballo y luego hizo: ‘Ajá’. Se me enchinó la piel”. Narró.

“Mi hija lo tiene como muy presente gracias a Dios. Nosotros decimos: ‘Qué chistoso’ porque no convivió tanto, pero lo ve y sabe quién es. Si le digo: ‘¿Quién es Tata?’, lo señala. Tenemos como un bustito de cobre, que fue el que nos regaló en sus 80 años, y lo ve y le da besos, lo abraza como si supiera. Está muy chistoso”, agregó Camila Fernández.