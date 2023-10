Paola Suárez confiesa que anda 'muy deprimida' y que la mandaron a medicarse

Paola Suárez, amiga de Wendy Guevara e integrante de Las Perdidas, se abrió completamente ante sus fans y revelo que está sufriendo de una muy dura y severa depresión, por la cual su psiquiatra la mandó a medicarse.

Fue a través de su canal de YouTube que Paola Suárez dio a conocer cómo se encuentra su deteriorado estado mental, además de que le mostró a sus seguidores los medicamentos que tiene que consumir para tratar su situación.

Antes de mostrar el medicamento, la famosa presumió las pastillas que toma para tratar sus várices, pero cuando llegó el momento de enseñar las enfocadas a su química cerebral, dijo apenada: "de esta no se las quiero enseñar, bueno, les voy a decir. Estoy yendo a un psicólogo porque la doctora me dijo que ocupaba ir a un psicólogo".

"No me siento mal, ni alegre, ni nada, pero hay momentos que, si ustedes dicen que se divierten conmigo, hay veces que la persona que te hace reír también necesita una sonrisa y una de esas personas soy yo. A veces ando muy deprimida (...) hay veces que me dicen: 'Paola, ¿por qué no transmites? Y me agarra la depre y digo 'ay no, no voy a transmitir' o no quiero salir a la calle y me quiero quedar aquí en mi casa", abundó Paola Suárez.

La famosa agregó que este viernes 6 de octubre fue su primera sesión con un psicólogo, al cual le platicó diferentes cosas para comenzar a sanar. "Estoy tomando pastillas para la depresión", remarcó.

Como era de esperarse, los fans le manifestaron todo su apoyo y le dejaron comentarios como: "Veo que Paola tiene ese abandono de familia. O sea, veo la diferencia de la familia de Wendy como la apoyan", "Es psiquiatra, tratamiento profesional un psicólogo no puede recetar", "Siendo alguien que lleva ocho meses tomando antidepresivos, entiendo totalmente a Paola y es un paso importantísimo el que ha hecho" y "Te abrazo, Paola".