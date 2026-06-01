Anuncian inversión de 2 mil 800 mdp para transformar la Zona Metropolitana de Oaxaca.

Con una inversión superior a los 2 mil 800 millones de pesos que se utilizarán para transformar la Zona Metropolitana de Oaxaca (ZMO), donde se concentra gran parte de la actividad económica, social y de servicios del estado, el Gobernador Salomón Jara Cruz presentó el programa Linda Oaxaca que en zapoteco se dice Sicarú Lula’.
Desde el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO), el Mandatario estatal informó que dentro de esta estrategia integral de corto, mediano y largo plazo, participarán distintas dependencias del Gobierno del Estado, autoridades municipales y Comités Vecinales por la Paz para mejorar la imagen urbana, servicios públicos y calidad de vida de la población.
“Tenemos que avanzar, modernizar y construir una ciudad que va a estar al nivel de las mejores del país y del mundo. Una ciudad que refleje la grandeza de nuestro pasado, de un pueblo que siempre piensa en el progreso, desarrollo y transformación”, subrayó.
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En tanto, el asesor de Gubernatura, Lenin López Nelio detalló que como parte de las acciones planificadas se contempla la edificación de techados en siete espacios públicos prioritarios de tres municipios, atención a cinco accesos y 10 cruceros estratégicos de la ciudad, bacheo de 39 calles y rehabilitación de banquetas.
Asimismo, se construirán 10 pozos, se implementarán 113 Senderos Seguros en Santa María Atzompa, San Jacinto Amilpas, Santa Cruz Xoxocotlán, San Bartolo Coyotepec y Oaxaca de Juárez, se intervendrán 2 mil Fachadas Primavera y se reordenará el transporte público.
Con este proyecto, el Gobierno del Estado continúa trabajando todos los días para que Oaxaca recupere su esplendor y el bienestar se respire en las colonias, barrios y las familias oaxaqueñas.
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JVR