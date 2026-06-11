Inauguran Jalo Futbolero con pantallas gigantes en Morelia y Pátzcuaro.

Ante miles de michoacanos, el Gobierno de Michoacán inauguró el Jalo Futbolero en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), el cual también arrancó de manera simultánea en Pátzcuaro. En estos espacios se transmitió la inauguración de la máxima justa mundialista, así como el partido entre México y Sudáfrica.

En dichas sedes todos los partidos se transmitirán a través de pantallas gigantes, donde la ciudadanía disfruta de los juegos de la Selección Nacional de manera gratuita.

Con el corte del listón, se dio paso a la transmisión oficial de la ceremonia inaugural del máximo torneo internacional de futbol que este año tiene como una de sus sedes a México, en un ambiente de fiesta, convivencia y unidad familiar.

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¡Fiesta mundialista en Michoacán!

El Jalo Futbolero se desarrolla a partir de hoy y hasta el 19 de julio, mismo que nace como una iniciativa para promover la convivencia social y el acceso igualitario al entretenimiento, permitiendo que niñas, niños, jóvenes y adultos compartan la emoción del futbol en un ambiente seguro y familiar.

Ya arrancamos el Jalo Futbolero y la respuesta de las y los michoacanos ha sido extraordinaria, de convivencia, alegría y pasión por el futbol. ¡Así se vive la fiesta mundialista en Michoacán! #MichoacánEsMejor ⚽️🇲🇽🎉 pic.twitter.com/7aOThBPsft — Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) June 11, 2026

Entre porras, camisetas de la selección mexicana y la emoción de presenciar juntos uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, las familias michoacanas comenzaron a escribir una nueva historia de convivencia y encuentro ciudadano en torno al deporte.

Conoce las actividades y oferta gastronómica del Jalo Futbolero

La celebración va más allá de la transmisión de los encuentros deportivos. Las y los asistentes podrán disfrutar de una amplia oferta gastronómica con la participación de cocineras tradicionales, además de recorrer los pabellones de artesanas y artesanos michoacanos, productores locales, juegos mecánicos, activaciones y conciertos que se desarrollarán en el Palacio del Arte.

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JVR