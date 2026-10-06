Aguascalientes alberga cumbre automotriz de Norteamérica en 2026

Las actividades de vinculación de la sexta edición del encuentro de negocios tendrán lugar los días 11 y 12 de noviembre en el complejo Ficotrece.

Aguascalientes se consolida como un punto estratégico para el sector industrial al ser elegida como sede del North America Automotive B2B Meeting 2026. La sexta edición de este encuentro empresarial se llevará a cabo los días 11 y 12 de noviembre en las instalaciones del complejo Ficotrece.

El foro de vinculación busca conectar de manera directa a pequeños y medianos proveedores del país con las grandes firmas armadoras. La meta es integrar más insumos nacionales en la fabricación de vehículos dentro de la región norteamericana.

Durante la presentación oficial, Esaú Garza de Vega, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del Estado (Sedecyt), explicó que la entidad aprovechará su vocación industrial para abrir nuevos mercados y captar capitales que beneficien a la población local.

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Garza de Vega destacó que Aguascalientes posee un ecosistema de negocios sólido y una mano de obra capacitada, condiciones que permiten asegurar contratos comerciales de largo plazo para los talleres y fábricas de la región.

Las políticas de impulso al desarrollo industrial y fortalecimiento económico de la entidad cuentan con el respaldo de la gobernadora Tere Jiménez en Aguascalientes, México. ı Foto: Especial.

Por su parte, René Mendoza, presidente de la Cadena de Proveedores para la Industria Automotriz, detalló que se prevé la asistencia de más de 3 mil compañías compradoras y proveedoras provenientes de 16 naciones.

Mendoza enfatizó que los participantes tendrán la oportunidad de concretar citas de negocio cara a cara. Este formato optimiza el tiempo de negociación y acelera la firma de acuerdos comerciales de suministro.

En tanto, Francisco González Díaz, presidente de la Industria Nacional de Autopartes, subrayó la urgencia de profundizar la integración de la cadena de valor en América del Norte ante las nuevas exigencias del comercio internacional.

En el anuncio oficial también participaron Gabriel Padilla Maya, de la Industria Nacional de Autopartes; Mónica Mendoza, del Clúster GIRAA; Benjamín Cervantes, de Innovatia, y Rommel Rodríguez, funcionario de la Sedecyt.

Esta reunión anual se ha posicionado como una plataforma clave para el sector automotriz mexicano, el cual representa uno de los motores principales de exportación y generación de empleo formal en el centro y norte de México.

Con la confirmación de la sede en Ficotrece, las autoridades estatales proyectan una derrama económica importante para la capital hidrocálida en materia de hospedaje, transporte y servicios especializados durante las jornadas del evento.

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JVR