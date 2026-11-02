Explosión de pirotecnia en panteón de Xilitla, San Luis Potosí, deja 5 heridos | VIDEO

Explotó un puesto de pirotecnia cercano al panteón municipal en Xilitla, San Luis Potosí, hechos por los cuales resultaron al menos cinco personas lesionadas y por lo que autoridades locales iniciaron una investigación.

La tarde de este lunes 2 de noviembre, Día de Muertos, se difundió un video que atestigua el momento en el que visitantes al panteón municipal de Xilitla reaccionan sorprendidos a la explosión, mientras realizaban sus actividades en el lugar, tradicionales de la conmemoración de hoy.

Sorprendidas por el estruendo, un grupo de personas acude corriendo al lugar de los hechos, donde encuentran una moto en llamas y una mujer tendida en el suelo.

TE RECOMENDAMOS: Resultados de fiscalización 2025 Hallan desvío de 87 MDP en fondos federales de salud en Veracruz

De acuerdo con la persona que está grabando el video, la explosión se generó en un puesto de pirotecnia cercano al panteón. Acusó que fue una “irresponsabilidad”, pues, aseguró, no se debieron dar permisos para colocar un comercio de este tipo en un lugar donde se reúnen tantas personas.

“Cómo es posible que les den permiso a unos puestos aquí. No puede ser posible que les den permiso donde se está exponiendo a un chin… de gente. Qué barbaridad, para eso sí hay permisos, ching... mad… Ahí está la señora tirada”, dice el hombre en la grabación.

Incluso, en el video se escucha al fondo que continúan las detonaciones de pirotecnia.

🚨Explosión de pirotecnia en el panteón de Xilitla, San Luis Potosí, deja cinco lesionados, entre ellos tres menores de edad.



El incidente ocurrió en un puesto de venta de pirotecnia cercano al cementerio municipal, durante las celebraciones del Día de Muertos.



El Ayuntamiento… — Azucena Uresti (@azucenau) November 2, 2026

Accidente con pirotecnia deja 5 heridos, todos estables; Ayuntamiento abre investigación

Poco después, el Ayuntamiento de Xilitla, San Luis Potosí, emitió un comunicado al respecto del incidente con pirotecnia, e informó que por estos hechos resultaron cinco personas lesionadas, las cuales ya se encontraban estables.

Detalló que las cinco personas lesionadas fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica. Entre las personas heridas se encuentra una adulta mayor y cuatro menores de edad.

“Desde el primer momento, la prioridad ha sido salvaguardar la integridad de las personas, brindar atención a quienes resultaron afectados y mantener la coordinación con los cuerpos de emergencia y las autoridades competentes”, se lee en un comunicado del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Xilitla aseguró que dará seguimiento puntual a la situación de las personas lesionadas y que inició una investigación para esclarecer lo sucedido.

“Se dará seguimiento puntual a la situación de las personas lesionadas, así como a las circunstancias en las que ocurrieron estos hechos, a fin de esclarecer lo sucedido y determinar, conforme a las investigaciones correspondientes, las acciones que procedan”, abunda el Ayuntamiento en el comunicado.

En el mismo sentido, el Ayuntamiento agradeció a las personas que se sumaron para atender la emergencia. “Su pronta respuesta y colaboración fueron fundamentales en estos momentos difíciles”, concluye el comunicado.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am