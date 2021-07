Ciudadanos de Aguililla vuelven a tomar las calles; celebran Misa para la Reconciliación y la Paz

Este sábado, los ciudadanos del municipio de Aguililla, Michoacán, volvieron a tomar las calles para exigir paz y seguridad en la entidad; con esta protesta, en la que se celebró una misa de reconciliación suman, tres días de manifestaciones de los habitantes afectados por la violencia.

Durante la manifestación también pidieron la reconciliación en la demarcación, pues durante los últimos meses Aguililla se ha convertido en uno de los municipios más afectados por los constantes enfrentamientos del crimen organizado.

Medios locales señalaron que las peticiones también fueron dirigidas al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En una carta dirigida al mandatario, firmada por el presbítero Gilberto Vergara García (párroco de Nuestra Señora de Guadalupe de Aguililla), los ciudadanos pidieron:

Retirar el bloqueo sobre la carretera Aguililla-Apatzingán, para permitir el tránsito, el abastecimiento de alimentos, medicamentos y otros servicios

​Vigilancia permanente en la carretera estatal de la Secretaría de Defensa Nacional o de la Guardia Nacional

​Que el servicio de energía eléctrica y comunicaciones en el municipio no sean suspendidas por terceros y que la CFE brinde servicio y mantenimiento

Asimismo, pidieron a las autoridades que tomen el control del municipio, para dejar en el olvido afectaciones que van desde cierres de caminos, enfrentamientos con elementos de seguridad y cortes de energía, entre otros más.

El contingente partió del templo al cuartel militar y durante todo el recorrido los habitantes sostuvieron estandartes de la Virgen de Guadalupe.

Los ciudadanos también participaron en una misa "de la Paz y la Reconciliación" en las inmediaciones del cuartel, misma que se celebró sin contratiempos.

Ciudadanos de Aguililla se dirigieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador. Foto tomada de Facebook: Parroquia Ntra Sra de Guadalupe Aguililla Mich

En fotografías difundas por redes sociales, también se observa a pobladores que formaron parte del contingente en Aguililla, con instrumentos musicales. Por otro lado, medios de Michoacán informan que tras la protesta lograron acercarse a los funcionarios federales y el lunes se establecerá una mesa de diálogo con ellos.

Suman 3 días de protestas en Aguililla

Con la protesta de este sábado, el municipio registra tres manifestaciones en esta semana.

La primera de ella ocurrió el miércoles 30 de junio, al día siguiente, los ciudadanos volvieron a tomar las calles de Aguilla para pedir justicia, seguridad y el cese de delitos en la zona.

Algunas de las consignas que protestaron son "Aguililla merece paz", misma que mostraron en una manta, "acciones no palabras", "si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno" y "justicia para nuestro pueblo".