PRI no asistirá a toma de protesta de personas juzgadoras: ‘se adueñaron del Poder Judicial’

La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República anunció que no asistirá a la toma de protesta de los nuevos integrantes del Poder Judicial, para no convalidar un proceso que, en lugar de promover la independencia judicial, impone criterios que afectan el equilibrio de poderes y debilitan la vida democrática de México.

Los senadores, coordinados por Manuel Añorve, en acuerdo con la dirigencia nacional del PRI, encabezada por el presidente Alejandro Moreno y la secretaria general, Carolina Viggiano, expusieron que “nuestra decisión responde a una postura de congruencia política”.

PRI ve control político en nuevo Poder Judicial

Argumentaron que no asistirán a la instalación del Poder Judicial, porque la reforma impulsada por Morena se convirtió en un mecanismo de control político.

“Se adueñaron del Poder Judicial y lo sometieron a intereses de partido, anulando los contrapesos que garantizan la libertad y los derechos de los mexicanos a base de acordeones que niegan ahora y desconocen”, dijeron.

Los senadores y el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI recordaron que el tricolor ha defendido históricamente la división de poderes y la autonomía de las instituciones como pilares fundamentales de la República.

Por lo anterior, advirtieron que no avalarán un modelo que concentra decisiones en un solo poder y que reduce el ejercicio pleno de la justicia, mientras deja indefensos a todos lo que se oponen al régimen.

El PRI ratificó su compromiso de cuidar y proteger las instituciones del Estado mexicano y que dan garantías a la República. “No vamos a normalizar el secuestro y destrucción de las normas y leyes que son base fundamental para la democracia”, puntualizó.

881 personas juzgadoras rendirán protesta este 1 de septiembre

Este 1 de septiembre, 881 personas juzgadoras rendirán protesta en el Senado de la República, a tres meses de la primera elección para elegir en las urnas a ministras, ministros, magistradas, magistrados, juezas y jueces.

También entrará en funciones el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), y la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que designará a tres de los cinco integrantes del Órgano de Administración Judicial (OAJ); los demás serán elegidos, cada uno, por el Senado de la República y por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El TDJ y el OAJ sustituirán al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que se encargaba de la administración y vigilancia de los tribunales federales.

cehr