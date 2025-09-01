Congreso de la Unión EN VIVO: sigue el inicio del segundo año de la LXVI Legislatura

Sesión de Congreso General en el pleno de la Cámara de Diputados, el 1 de septiembre de 2024.

El Palacio Legislativo de San Lázaro recibe este 1 de septiembre a las 500 diputadas y diputados, así como a las 128 senadoras y senadores que conforman el Congreso de la Unión, para celebrar la sesión del Congreso General que marca el inicio del segundo año de la LXVI Legislatura, con la instalación de su primer periodo ordinario de sesiones.

Además del arranque de los trabajos legislativos, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, entregará Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, quien se mantiene en funciones hasta el 5 de septiembre, luego de que los grupos parlamentarios no lograron un acuerdo para renovar el órgano de gobierno.

Posteriormente, la Cámara de Diputados celebrará su primera sesión ordinaria, mientras que, en sesión solemne, el Senado de la República tomará protesta a las 881 personas juzgadoras electas por voto popular en los primeros comicios realizados en México para la renovación del Poder Judicial de la Federación.

17:20 hrs. Rosa Icela Rodríguez entrega primer informe de Sheinbaum

Entre un tumulto de legisladores, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se abrió paso en el Palacio Legislativo de San Lázaro para entregar al presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, el primer informe de gobierno de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Rosa Icela Rodríguez entrega el primer informe de gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum. ı Foto: Captura de Pantalla

17:00 hrs. Se abre la sesión de Congreso General

Con 341 diputadas y diputados presentes, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, dio inicio a la sesión del Congreso General y llamó a entonar el Himno Nacional.

16:44 hrs. Llega Rosa Icela Rodríguez a San Lázaro

Minutos antes de las 17:00 horas, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, arribó a la sede de la Cámara de Diputados para realizar la entrega formal del primer informe de gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En el lugar, fue recibida por el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, y legisladores de todos los grupos parlamentarios.

