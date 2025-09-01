Fernández Noroña ‘se merecía’ los empujones de ‘Alito’ Moreno: Manolo Jiménez

Los empujones que recibió el expresidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, de parte del dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, “se los merecía” porque mucho tiempo estuvo ofendiendo y limitando la palabra a la oposición, justificó el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas.

Sin embargo, el priista recomendó a “Alito” Moreno recurrir al diálogo, la plática y el acuerdo porque “violencia genera más violencia”.

“Hay muchas versiones, no me tocó estar ahí y siempre he pensado que ahora sí que el tema de violencia a veces genera más violencia, pero por el otro lado, el expresidente del Senado se la había pasado durante muchas sesiones ejerciendo la violencia y generando mal ambiente”, declaro en entrevista luego de asistir al primer informe de gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“La bronca se da, tengo entendido, porque no les da la palabra a las bancadas, y bueno, por ahí se hicieron los empujones, ni siquiera golpes. Yo pienso, a lo mejor el expresidente del Senado se lo merecía”, afirmó.

Afuera de Palacio Nacional, el mandatario coahuilense consideró que “son broncas” que se dan entre ambas partes, Alejandro Moreno y Fernández Noroña, quienes tienen lo suyo, por diferentes razones.

En ese sentido, Jiménez Salinas dio su total respaldo al dirigente nacional del Revolucionario Institucional, después de que la semana pasada protagonizó un altercado con el entonces presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.

“¿Respalda usted a ‘Alito’?", preguntó una reportera, ante lo que el priista respondió: “Sí, sí, en esta ocasión sí”.

Reiteró que Gerardo Fernández Noroña se la había pasando ofendiendo, discutiendo y limitando a la oposición la palabra en las sesiones de la Cámara alta, lo cual provocó la reacción que se vio en los medios de comunicación hace una semana.

“¿Qué mensaje para ‘Alito’?“, cuestionó otro reportero.

“Que es mejor el diálogo, platicar, pero también lo empujaron ahí, como les digo, son momentos álgidos. ¿Qué es lo mejor? El diálogo, la plática, el acuerdo”, finalizó.

“Se lo merecía”: Manolo Jiménez sobre pleito entre Noroña y ‘Alito’



El gobernador de Coahuila, @manolojim, opinó sobre la confrontación en el @senadomexicano entre @alitomorenoc y @fernandeznorona, al asegurar que el morenista “a lo mejor se lo merecía” porque generaba "mal… pic.twitter.com/l8lphrRquL — Político MX (@politicomx) September 1, 2025

cehr