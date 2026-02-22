¿Quiénes son los hijos de ‘El Mencho’, líder del CJNG? | FOTOS

Este domingo las fuerzas federales abatieron a “El Mencho” durante un operativo que se realizó en Jalisco, en la región se registraron bloqueos viales, cierre del transporte público e incendio de automóviles.

Este 22 de febrero Nemesio Oseguera, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue abatido por las fuerzas federales durante un operativo que se realizó en Tapalpa.

El gobernador de Jalisco, Pabo Lemus Navarro informó que dicho operativo derivó en enfrentamientos en la zona, por lo que se activó Código Rojo en el estado y se recomendó tanto a las personas que residen en el estado y a las personas que se encuentran de visita evitar transitar en carreteras.

Por su parte, la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo precisó que el Gabinete de Seguridad será el encargado de brindar información sobre el operativo que realizaron las fuerzas federales.

De acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa, además del líder del CJNG, otros tres integrantes del grupo criminal también fueron abatidos, mientras que otros dos fueron detenidos.

Nemesio Oseguera, “El Mencho” está casado con Rosalinda Gonzáles, alias “La Jefa”, y ambos tienen tres hijos, Rubén Oseguera, Jessica Oseguera y Laisha Oseguera, quienes también han sido señalados por presuntas actividades ilícitas relacionadas con el grupo criminal liderado por su padre.

Rubén Oseguera nació el 14 de febrero de 1990 y es conocido como “El Menchito”, quien fue líder de alto rango del CJNG y ha sido arrestado y puesto en libertad en 2014 y 2015.

Fue hasta 2020 cuando se registró su extradición desde el Centro Federal de Readaptación Social número 13 hacia Estados Unidos, donde fue condenado a cadena perpetua el 7 de marzo del 2025 por la Corte del Distrito de Columbia en Washington.

Jessica Oseguera nació en 1987 en California, Estados Unidos, y ha sido señalada por presuntamente jugar un papel estratégico dentro del grupo criminal liderado por su padre.

Jessica cuenta con una licenciatura en Mercadotecnia por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), de Guadalajara, Jalisco, y administró diversas empresas que fueron señaladas por presunto lavado de dinero.

Las empresas que dirigía Jessica son J&P Advertising S.A. de C.V., Mizu Sushi Lounge, Operadora Los Famosos S.A.P.I. de C.V., y Onze Black, por lo que estas se incluyeron en la lista negra de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC).

Jessica fue detenida en febrero del 2020 cuando asistió a la audiencia de su hermano “El Menchito”, pues esta contaba con una orden de arresto por lavado de dinero, y en 2021 fue sentenciada a 20 meses de prisión.

Jessica Oseguera fue recluida en la prisión de mínima seguridad FCI Dublin, en California, y fue puesta en libertad en marzo del 2022, y en 2023 la FGR aseguró una cuenta bancaria que le pertenecía por una investigación de lavado de dinero.

Laisha Oseguera y su pareja sentimental, “El Guacho”, fueron señalados por presuntamente secuestrar a dos elementos de la Secretaría de Marina en noviembre del 2021; sin embargo, obtuvo un amparo contra cualquier orden de aprehensión.

