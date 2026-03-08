Marcha 8M CDMX 2026: las FOTOS de cómo se vivió

Este domingo se llevó a cabo la marcha del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer en distintas entidades del país, por lo que miles de mujeres salieron a las calles a gritar consignas y denunciar la violencia de género de la que han sido víctimas.

En la Ciudad de México se dieron diversos puntos de concentración desde la mañana de este 8 de marzo, para que posteriormente los contingentes de mujeres se dirigieran hacia el Zócalo de la capital.

Marcha por el Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México, el 8 de marzo de 2026. ı Foto: David Patricio / La Razón

Tal como en marchas anteriores, este 8 de marzo del 2026 se pudieron observar pancartas, stickers y postales en las que las mujeres plasmaron mensajes sobre empoderamiento femenino, y denunciando los tipos de violencia de género de los que; tanto ellas como mujeres cercanas, han sido víctimas.

TE RECOMENDAMOS: Sorteos Resultados Sorteo Zodiaco 1737 del 8 de marzo del 2026 de Lotería Nacional

Marcha por el Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México, el 8 de marzo de 2026. ı Foto: David Patricio / La Razón

En esta marcha del 8 de marzo se pudieron observar diversas colectivas de mujeres, e incluso niñas acompañadas de sus madres, como Cecilia, quien afirmó a La Razón que acudió con su hija de 10 años para que “tenga consciencia de que es una niña libre, tiene que ser amada y respetada”.

Cecilia y su hija en la marcha del 8 de marzo del 2026 ı Foto: Fernanda Rangel

Durante esta marcha mujeres de todas las edades llenaron las calles del país de color morado, pues tanto niñas como mujeres jóvenes e incluso adultas mayores salieron a protestar en contra de la violencia de la que han sido víctimas.

Mujeres de todas las edades presentes en la marcha del 8M ı Foto: Fernanda Rangel

Este domingo 8 de marzo colectivos de madres buscadoras marcharon con lonas que mostraban el rostro de las mujeres desaparecidas en México, y de aquellas víctimas de feminicidio.

Marcha por el Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México, el 8 de marzo de 2026. ı Foto: David Patricio / La Razón

La iconoclasia, los mensajes señalando los micromachismos, y las denuncias de agresores sexuales o de hombres vinculados por tentativa de feminicidio también llenaron las calles de la CDMX.

Iconoclasia y carteles de denuncia 8M ı Foto: Yulia Bonilla

En este 8 de marzo también se vieron diversas pancartas en las que se denunciaba el abuso sexual infantil, y el uso de Inteligencia Artificial para cometer este tipo de violencia.

Marcha por el Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México, el 8 de marzo de 2026. ı Foto: David Patricio / La Razón

Un colectivo de personas marchó con carteles y lonas en el que se puede apreciar el rostro de Guadalupe Pamela Gallardo Volante, quien se encuentra desaparecida desde el 5 de noviembre del 2017 en la alcaldía Tlalpan.

Marcha por el Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México, el 8 de marzo de 2026. ı Foto: David Patricio / La Razón

Durante esta marcha también se pudo observar a mujeres con carteles exigiendo justicia para Renata Palmer, quien fue víctima de feminicidio en octubre del 2025 en su hogar.

Marcha por el Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México, el 8 de marzo de 2026. ı Foto: David Patricio / La Razón

Mujeres miembros de la Federación Mexicana de Charrería se movilizaron sobre sus caballos con carteles en los que se lee “gracias por convertir nuestros sueños en el primer paso de todas las mujeres y niñas que vendrán.”

Marcha por el Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México, el 8 de marzo de 2026. ı Foto: David Patricio / La Razón

Durante este 8 de marzo las mujeres transgénero lucharon en colectiva con banderas del orgullo trans y carteles en los que se lee “todas merecemos vivir”, pues actualmente México es el segundo país a nivel mundial con más transfeminicidios.

Marcha por el Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México, el 8 de marzo de 2026. ı Foto: David Patricio / La Razón

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.