Defensa de Maru Campos acusa ‘desgaste judicial’ tras desistimiento de Javier Corral

El litigio entre Javier Corral y María Eugenia Campos abrió un nuevo frente ante la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que la defensa de la gobernadora de Chihuahua informó que solicitará acceso a una carpeta relacionada con los mismos hechos que ya revisó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ).

Durante la diligencia en la sala de oralidad 8 del Poder Judicial capitalino, en el Reclusorio Sur, los abogados Roberto Gil Zuarth y Javier Coello acudieron en representación de la mandataria estatal, dentro del expediente derivado de la impugnación que promovió el senador contra la decisión de no ejercer acción penal por presunta privación de la libertad.

La audiencia, prevista en torno al recurso de Corral, quedó sin resolución de fondo después de que su defensa presentó el desistimiento de la impugnación. En el escrito, el equipo jurídico del legislador señaló una “campaña de victimización mediática y manipulación política de la gobernadora de Chihuahua María Eugenia Campos Galván”.

Según la representación legal de Campos, en la diligencia se informó que el senador interpuso una nueva denuncia ante la FGR. Los abogados indicaron que esta semana pedirán acceso a la carpeta para conocer los delitos que se le atribuyen a la mandataria y preparar la respuesta correspondiente.

🔴“Se le acabó el 20”: Maru Campos acusó a Javier Corral de llevar 10 años persiguiéndola.



Así reaccionó la gobernadora de Chihuahua al desestimiento de la denuncia que interpuso Corral por presunta privación ilegal de la libertad. pic.twitter.com/eT7JCA6hIk — Azucena Uresti (@azucenau) June 2, 2026

“Lo que entendemos es que son los mismos hechos que fueron investigados por la Fiscalía capitalina, los que está investigando la Fiscalía General de la República.”, explicó Coello al término del acto judicial.

Para la defensa de la gobernadora, la nueva indagatoria federal tendría que quedar sin materia si corresponde a los mismos señalamientos revisados en el fuero común. Coello sostuvo que la determinación de la FGJ concluyó que Campos no cometió los delitos denunciados en la capital del país.

Gil Zuarth cuestionó que el desistimiento no se presentara desde el pasado viernes, cuando la audiencia quedó pospuesta. A su juicio, esa decisión habría evitado el uso de tiempo y recursos del Poder Judicial de la Ciudad de México y de los ministerios públicos.

Pese al desistimiento de la impugnación, la defensa de Corral señaló que los delitos que atribuye al caso continúan bajo investigación, ahora ante la FGR. Ese punto colocó el expediente fuera de la ruta local que había seguido la denuncia inicial y trasladó el conflicto jurídico al plano federal.

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, en evento del PAN en el estado; a su lado, el expresidente Vicente Fox. ı Foto: CEN Acción Nacional

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