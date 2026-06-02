Javier Corral desiste de impugnación por intento de detención; acusa uso político del caso

El senador Javier Corral Jurado anunció que desistirá de la impugnación que había presentado contra la determinación de no ejercicio de la acción penal emitida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en torno al intento de detención ocurrido en su contra el 14 de agosto de 2024 en la capital del país.

El legislador argumentó que su decisión busca evitar que el caso continúe siendo utilizado con fines mediáticos y políticos.

A través de un comunicado conjunto con su asesoría jurídica, Corral sostuvo que no contribuirá a lo que calificó como una campaña de “victimización mediática y manipulación política” por parte de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván.

TE RECOMENDAMOS: Para el martes Difieren audiencia por denuncia de Javier Corral contra Maru Campos

“El senador Corral no contribuirá a la tergiversación del legítimo ejercicio de sus derechos en la campaña de victimización mediática y manipulación política de la gobernadora de Chihuahua María Eugenia Campos Galván”, señala el documento.

Otra vez @MaruCampos_G se hace la víctima y acusa persecución política, vieja estrategia para convertir sus delitos en melodrama y evadir así la acción de la justicia; aquí un recordatorio de quién es realmente la gobernadora de Chihuahua, acusada ahora de traición a la patria. pic.twitter.com/Wv9rTVuk6Z — Javier Corral Jurado (@Javier_Corral) May 28, 2026

De acuerdo con el comunicado, la mandataria estatal ha mantenido un “doble rasero” respecto al caso, pues mientras en la Ciudad de México ha presentado el trámite judicial como un acto de persecución política, en Chihuahua lo ha utilizado como una supuesta prueba de exoneración.

Con el desistimiento, la determinación de la Fiscalía capitalina quedará firme en relación con los hechos registrados durante el fallido operativo de captura de Corral en agosto de 2024.

Sin embargo, el exgobernador chihuahuense afirmó que las investigaciones sobre presuntas irregularidades cometidas en su contra continúan abiertas en otras instancias.

“El montaje contra Javier Corral no comienza ni termina ahí”, sostiene el texto, al señalar que diversos delitos presuntamente cometidos mediante la actuación concertada de autoridades ministeriales, judiciales, de fiscalización y del Poder Ejecutivo de Chihuahua siguen bajo investigación ante la Fiscalía General de la República.

La defensa del senador indicó que dichas indagatorias derivan de denuncias presentadas tanto por el propio Corral como por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Javier Corral, senador de Morena. ı Foto: Senado de la República

Finalmente, Corral y su equipo jurídico hicieron un llamado a que se investiguen a fondo tanto las acusaciones formuladas contra su administración como exgobernador de Chihuahua, como el presunto uso faccioso de las instituciones estatales por parte del actual gobierno estatal.

“Llamamos a que se investiguen a fondo los dos lados: tanto las acusaciones contra la administración del exgobernador Javier Corral, como la instrumentalización y uso faccioso de las instituciones del estado para fines políticos por parte de la actual administración del estado de Chihuahua”, expresaron.

Asimismo, señalaron que la sociedad mexicana está cansada de la utilización política del sistema de justicia y tiene derecho a conocer, con pruebas y bajo el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia, quiénes actuaron conforme a la ley y quiénes recurrieron a la manipulación de las instituciones.

Ante la distorsión informativa que se ha generado, informo a la opinión pública: pic.twitter.com/V2JAns5yDR — Javier Corral Jurado (@Javier_Corral) June 2, 2026

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT