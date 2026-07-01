Estos son los días festivos de julio 2026 por ley

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece en el artículo 74 los días feriados o festivos oficiales en los que las y los trabajadores tienen derecho a un día de descanso obligatorio de sus centros de trabajo.
El artículo 75 de la LFT indica que los trabajadores y los patrones deben determinar “el número de trabajadores que deban prestar sus servicios”, y quienes trabajen en un día de asueto recibirán un pago adicional.
Las y los trabajadores que deban presentarse a trabajar en un día de asueto deben recibir su salario diario y adicionalmente deben recibir un salario doble; es decir, tres días de sueldo por trabajar en un día de asueto.
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En caso de que el día festivo coincida con domingo, entonces se debe cubrir el pago de la prima dominical que viene establecida en el artículo 71 de la LFT que corresponde a un mínimo del 25 por ciento, pues “se procurará que el día de descanso semanal sea el domingo”.
Días festivos oficiales 2026
Pese a que las vacaciones de verano de las y los estudiantes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) comienzan en julio, este mes no hay días feriados oficiales establecidos en la LFT.
Será hasta septiembre cuando se cuente con un día feriado oficial de nueva cuenta este 2026, debido a que durante julio y agosto las y los trabajadores no cuentan con días adicionales de descanso de acuerdo con la LFT.
Los días festivos oficiales para este 2026 son los siguientes:
- El jueves primero de enero por Año Nuevo
- El lunes 2 de febrero en conmemoración del 5 de febrero por el Día de la Constitución
- El lunes 16 de marzo en conmemoración del 21 de marzo por el Natalicio de Benito Juárez
- El viernes primero de mayo por el Día del Trabajo
- El miércoles 16 de septiembre por la Independencia de México
- El lunes 16 de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre por la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana
- El viernes 25 de diciembre por Navidad
Las vacaciones de verano de las y los estudiantes de escuelas de la SEP comienzan el miércoles 15 de julio y concluyen el lunes 31 de agosto, por lo que muchas personas aprovechan esta temporada para salir de viaje familiar.
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