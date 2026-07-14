Morena niega tener alianzas condicionadas

LA PRESIDENTA nacional de Morena, al realizar una conferencia de prensa, ayer.

Ariadna Montiel aseguró que la coalición con el PVEM y el PT se mantiene sólida; afirmó que no existe ningún condicionamiento para las candidaturas rumbo a 2027 y respetó la decisión de Hugo Erik Flores, a quien llamo “un aliado”, de formar un nuevo partido.

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, aseguró que la coalición con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) se mantiene en unidad y negó que existan condicionamientos por parte de los partidos aliados para la definición de candidaturas rumbo a las elecciones de 2027.

El Dato: La dirigencia de Morena prohibió explícitamente postulaciones con nepotismo y perfiles con antecedentes penales o investigaciones abiertas por corrupción.

En conferencia de prensa, la lideresa morenista sostuvo que todas las decisiones relacionadas con las candidaturas y coordinaciones estatales serán tomadas por la mesa nacional de la coalición y no por las dirigencias locales.

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“Estamos muy bien en la coalición, vamos muy bien. Las decisiones se toman acá en la mesa central, no se van a tomar en los estados. Todo se va a hacer desde aquí, desde coordinadores estatales hasta coordinadores de la regiduría”, afirmó.

Hoy en Conferencia de Prensa con la Presidenta Nacional de Morena, @A_MontielR.



🎯 El PAN y sus vínculos con el crimen organizado.

🙅‍♀️ La gobernadora de Baja California no vulneró la seguridad nacional.

✅ Los aspirantes a Coordinadores Estatales pueden buscar alianzas. pic.twitter.com/BQjjsTFniD — Morena (@PartidoMorenaMx) July 14, 2026

Montiel Reyes respondió también a la decisión del legislador Hugo Erik Flores de emprender la creación de un nuevo partido político, la cual dijo respetar.

“Él decidió emprender el camino para construir un nuevo partido, está en su derecho. Se va a mantener en Morena, no tenemos ningún inconveniente”, expresó.

Recordó que desde 2017 Morena ha construido alianzas con distintas fuerzas políticas, entre ellas el entonces Partido Encuentro Social, y destacó que a lo largo de los años diversos legisladores provenientes del PRD y del PT se incorporaron al movimiento para respaldar el proyecto encabezado por el expresidente.

La dirigente consideró que, aunque algunos actores políticos impulsen nuevos proyectos partidistas, ello no impedirá que continúen respaldando la agenda legislativa de la Cuarta Transformación.

“Estoy segura de que va a seguir apoyando el proyecto legislativo de la Cuarta Transformación, independientemente del tema de su partido”, señaló.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes ı Foto: Cuartoscuro

Sobre los cuestionamientos en torno a declaraciones del dirigente del PVEM en Chihuahua, quien ha manifestado su respaldo al alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, Montiel rechazó que exista algún tipo de presión sobre Morena.

“Sabemos y tenemos claro en la mesa que no hay ningún condicionamiento. Nosotros hemos planteado el respeto a nuestros principios y estatutos, y ellos también tienen los suyos”, dijo.

Asimismo, atribuyó las especulaciones sobre posibles diferencias entre los partidos aliados al ambiente político previo al proceso electoral.

“Hay mucha efervescencia, lo cual está bien. Somos un movimiento muy grande y eso genera expectativa y mucho activismo”, comentó.

Respecto al proceso interno para definir a las y los coordinadores de la defensa de la transformación en las entidades, Montiel pidió esperar los tiempos establecidos por el partido y aseguró que la dirigencia nacional dará a conocer oportunamente la información correspondiente sobre los registros y las etapas del proceso.

Finalmente, reiteró que Morena mantiene una comunicación permanente con el PVEM y el PT y sostuvo que la pluralidad dentro de la coalición forma parte de un ejercicio democrático que no pone en riesgo la unidad del bloque político.

En conferencia de prensa de @PartidoMorenaMx destacamos los avances del Gobierno de la Presidenta @Claudiashein en inversión, salarios, vivienda, educación y bienestar para México.



También reiteramos nuestro respaldo a las acciones del @GobiernoMX para exigir justicia por el… pic.twitter.com/FdspX5Y0n1 — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) July 14, 2026

Y explicó que “Nosotros hemos luchado permanente porque en el país haya democracia. Anteriormente… especialmente en los gobiernos del PRI, la compra del voto era parte de su estrategia electoral. El uso de los Programas de Bienestar y, en general, de programas sociales intentado comprar el voto es un delito grave, implica prisión preventiva”.

227 aspirantes a las coordinaciones estatales se registraron

La lideresa detalló, además, que en Morena “consideramos que eso es un delito grave porque daña la democracia y los procesos electorales. Estamos en la denuncia en Coahuila, como adelantamos, en lo local nada iba a pasar, continuamos nuestro camino a la sala regional y en la sala superior (del TEPJF)”.

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LMCT