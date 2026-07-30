INAPAM: Así puedes tener un apoyo de 9 mil 500 pesos al mes

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y la Secretaría del Bienestar cuentan con un programa que brinda un apoyo económico de 9 mil 500 pesos al mes.

El programa Servicio de Vinculación Productiva busca la incorporación de las personas adultas mayores al mercado laboral, con la finalidad de que puedan realizar actividades que cuenten con una inclusión social y económica.

Con este programa se reconoce que las personas adultas mayores cuentan con capacidad y experiencia para tener un empleo formar que les permita continuar con una vida activa, independiente y con ingresos propios.

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Servicio de Vinculación Productiva INAPAM

El Servicio de Vinculación Productiva cuenta con dos modalidades:

Sistema de Personas Voluntarias Empacadoras de Mercancía: Las personas adultas mayores empaan productos en tiendas de autoservicio con la finalidad de recibir una retribución económica voluntaria de las y los usuarios.

Tiene la finalidad de que contar con una actividad productiva e ingresos económicos complementarios utilizando pocas horas de actividad; además, apoya en su convivencia e integración social en espacios seguros y accesibles

Empreo formal: Las personas adultas mayores pueden incorporarse o continuar dentro del mercado laboral con un sueldo y prestaciones de ley.

Esto se realiza por medio de la sensibilización e invitación a las empresas privadas y públicas, para que puedan incluir a las y los adultos mayores dentro de sus prestadores de servicio.

Quienes accedan al programa de vinculación a un empleo formal podrán acceder a una remuneración económica equivalemnte a un salario mínimo general de 9 mil 582-47 pesos o superior.

¿Tienes 60 años o más y buscas #empleo? Acércate a Vinculación Productiva del #INAPAM

Más información aquí: ➡https://t.co/xi0DOppkck pic.twitter.com/Xlhw9utgbV — INAPAM (@INAPAM) February 12, 2020

Los empleos que se ofrecen por medio del Servicio de Vinculación Productiva incluye a áreas de atención al cliente, auxiliares de almacén, administrativas y supervisión de personal.

Para formar parte del Servicio de Vinculación Productica se debe presentar la credencial del INAPAM, CURP, comprobante de domicilio, y comprobante de estudios o CV en los módulos de vinculación y atención del INAPAn de 08:00 a 14:00 horas.

¡Excelente jueves! 😁



Éstos son los diferentes Módulos INAPAM que están brindando atención a los habitantes de la Ciudad de México. 👵🏻👴🏻



Acudan en el horario correspondiente. 🚶🏼‍♀️‍🚶🏻‍♂️‍ pic.twitter.com/ustHzbzGQO — Delegación de Programas para el Bienestar CDMX (@Bienestar_CDMX) April 25, 2024

En el módulo del INAPAM se deberá llenar una solicitud de inclusión social y tener una entrevista en la que se perfilará la experiencia, disponibilidad de horarios y el tipo de empleo que le interesa a cada solicitante.

Después será el personal de la institución el encargado de canalizar a las y los adultos mayores a alguna de las ofertas de empleo que tengan disponibles para que el empleador pueda continuar con el proceso de contratación formal.

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