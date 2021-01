Se mantiene misma estrategia ante crisis COVID-19: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador emitió ayer un mensaje en video donde informó sobre su salud y sobre la llegada de vacunas a México.

A través de un video que publicó en redes sociales, donde se le observa lúcido y sin problemas para hablar ni caminar, explicó que lo hizo para que no haya rumores. También adelantó que de acuerdo a sus médicos, "ya está pasando la etapa crítica".

"Todavía tengo Covid, pero ya los médicos me dicen que está pasando la etapa crítica. Me presento con ustedes para que no haya rumores, malos entendidos, estoy bien, aunque todavía tengo que guardar reposo", puntualizó.

Tras agradecer por las muestras de solidaridad por parte de todos los sectores de la población, incluso de sus adversarios políticos, informó que aún aislado, ha estado trabajando.

"He estado muy pendiente de todos los asuntos públicos y muy pendiente en particular de la pandemia, estamos procurando que continúe la misma estrategia y fortalecerla, que consiste desde un principio en que a nadie le falte una cama, y que no les falten médicos y enfermeras y equipos y que no falten los medicamentos en los hospitales Covid, que se atienda a todos, afortunadamente no nos han rebasado las circunstancias y hemos podido atender a todos", expuso.

Agregó que también ha estado trabajando para resolver el contar con las vacunas, "porque al final eso es lo más importante, lo que va a poder darnos seguridad de que está terrible pandemia no va a seguir causando daños".

Cómo parte de los avances, recordó que ya pactó una compra de la vacuna Sputnik-V con el Presidente Putin, cuyo embarque con 870 mil dosis llegará a finales de la semana que viene, además de que ya para febrero se tendrán otras 870 mil dosis de la vacunas de Astra Zeneca.

Señaló que también sostuvo una conversación con el gerente de Pfizer "y se comprometió a adelantarnos las entregas, porque se habían suspendido, y es muy probable que a partir del 10 de febrero se reinicien las entregas, ahí serán como un millón 500 mil dosis".

También el mecanismo que creó la ONU, dijo, ha garantizado que para febrero llegarán un millón 800 mil dosis, mientras que para febrero se prevé que concluya la faw tres de la vacuna Cansino de los laboratorios de China.

"De modo que vamos a tener para febrero alrededor de 6 millones de vacunas, y en marzo vamos a contar, sin ningún problema, 12 millones de dosis. De modo que no descarto que para finales de marzo tengamos ya vacunados, aún con una primera dosis a todos lo adultos mayores de nuestro país", subrayó

Recordó que esa es la prioridad porque está demostrado que si vacunamos a los adultos mayores se reduce la mortalidad por COVID-19 hasta en un 80 por ciento.

Adicionalmente, reconoció que la pandemia ha afectado también en la economía pero aseguró que "nos vamos a recuperar".

"Estoy optimista, ya en enero recuperamos 75 mil empleos. El año pasado se perdieron cerca de un millón 400 mil empleos formales, y ya llevamos recuperados más de 600 mil, nos faltan como 800 mil para tener los 20 millones 550 mil empleos que se tenían antes de la pandemia. Va creciendo, se va recuperando nuestra economía y tengo la confianza de que vamos a salir adelante", expresó.

López Obrador añadió que la pandemia no vencerá porque "no se puede vencer a quien no sabe rendirse", e hizo votos por continuar la cuarta transformación.

"Tenemos que tener mucha fe en el porvenir, la esperanza es una fuerza muy poderosa. Además tenemos una misión por delante tenemos que transformar al país, tenemos que acabar con la corrupción que es la peor de la pandemias, la transformación no significa nada más el crecimiento económico y el bienestar material, la transformación es el bienestar del alma, tiene que ver con los sentimientos, con eso que sentimos cuando nos pasa a nosotros pero cuando le pasa al prójimo, a nuestro hermano, a nuestro amigo", concluyó.

ntb