La mañanera de AMLO: 22 de octubre

Este viernes 22 de octubre, desde Palacio Nacional, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofreció su tradicional conferencia de prensa, conocida como la "mañanera", antes los diversos representantes de los medios de comunicación.

Influencer Carlos Muñoz representa a la corriente de pensamiento conservador

El pensamiento conservador viene de lejos y tiene hondas raíces en muchos sectores de la población que se sienten superiores, señaló AMLO sobre la controversia generada por el conferencista Carlos Muñoz al humillar a un mesero.

"Mucha gente piensa así y se alimenta de este discurso, que pueden hasta pagar para irlos a ver o escuchar, pero está en todos los niveles", describió AMLO.

AMLO opinó que las actitudes del influencer representan toda una corriente de pensamiento, por lo que cuando se refiere a de Diego Fernández de Ceballos, Gabriel Quadri o Vicente Fox, no está obcecado en cuestionarlos a ellos, sino que es mucha gente la que piensa así.

AMLO recordó el acto de discriminación contra indígenas por parte del presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.

También AMLO recordó los dichos de Jorge Castañeda cuando habló de Putla, Oaxaca, y lo calificó como un lugar “horroroso” y “arrabalero”.

AMLO recordó cuando le gritaron "naco", para ejemplificar el extendido pensamiento conservador, el cual, afirma, tiene sus antecedentes desde los tiempos de Juárez.

"En dónde está la mayor reserva de valores culturales, morales, espirituales: en los pueblos y las familias; no es en la academia, no es en los medios de comunicación, desde luego no es en la política, no es en las cúpulas del poder económico.

"Si no tuviésemos esa gran reserva de valores culturales que heredamos de grandes civilizaciones quién sabe qué sería de México", consideró AMLO.

Confirma AMLO envío de carta a la OMS para que apruebe vacunas anticovid

AMLO confirmó que envió una carta a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la que solicita que se apruebe el uso de vacunas que se han aplicado masivamente demostrando en los hechos su eficacia y seguridad.

"Es increíble que la OMS no autorice; es trabajo de ellos. Es increíble que se estén aplicando vacunas masivamente y que no tengan reconocimiento", consideró AMLO.

AMLO señaló que desde hace seis meses le han pedido a la OMS que autorice las vacunas que se han aplicado por millones en México y en otras partes del mundo.

"Cuánto tiempo les lleva para otorgar el registro o no otorgarlo. La gente necesita tener el certificado vacunación porque muchos trabajan y tienen que ir a Estados Unidos", apuntó AMLO.

"¿Qué no pueden ellos hacer una denuncia pública contra una farmacéutica o contra un país, y decir’ esta vacuna se está aplicando sin la autorización de la OMS porque les estamos pidiendo desde hace seis meses que nos manden todos sus protocolos o pruebas y no lo han hecho?, ¿por qué se quedan callados? ¿qué es muy fácil decir ‘es que no me mandan la información que les estoy solicitando’?”, cuestionó AMLO.

AMLO acusó a la OMS de desidia en este tipo de cuestiones, y apuntó que “en todos lados hay burocracia, son elefantes reumáticos, hay que estarlos empujando”.

Sobre el reconocimiento que hizo la Organización Panamericana de la Saludo (OPS) a la estrategia implementada por México para atender la pandemia, el mandatario agradeció al personal de salud que no hizo "un solo paro", y a los gobiernos de Rusia, China y Estados Unidos que apoyaron al país.

Lamentable que la UNAM se haya derechizado



Sobre el debate generado en torno a sus comentarios sobre la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), AMLO afirmó que todas las universidades fueron sometidas por el pensamiento neoliberal.

“No sólo la UNAM sino todas las universidades fueron sometidas por el pensamiento neoliberal. Es lamentable que la UNAM se haya derechizado”, expresó AMLO.

Para ejemplificar su idea, López Obrador recordó que el rector José Narro utilizaba el término despectivo "nini". "No sólo eso, siendo secretario de salud acepta ser delegado del PRI en Ecatepec, estamos hablando del rector", criticó AMLO.

AMLO apuntó que no todos los maestros son así, pero cuestionó donde están los economistas de la UNAM.

"Muchos académicos de la UNAM se dedicaron a legitimar la privatización, Salinas los copto a casi todos. Hay honrosas excepciones. No se enojen, que bueno que hay polémica. No vamos a caer en la autocomplacencia", afirmó AMLO.

AMLO dijo que no actuó de mala fe, pero es necesario el debate sobre estos asuntos de la vida pública. "Yo tengo mi conciencia tranquila", aseguró.

Van 300 denuncias ante la FGR por actos de corrupción

AMLO informó que el Gobierno de México ha presentado entre 200 y 300 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por actos de corrupción tanto de funcionarios públicos como de particulares.

"Existe independencia en los estados, hay autonomía y existen Fiscalías anticorrupción. No han dado resultados. En el caso federal todo lo que es corrupción se combate. Hemos presentado entre 200 y 300 denuncias en la Fiscalía General", informó.

AMLO aseveró que ya ha habido denuncias contra factureros, de quienes cometen delitos fiscales.

"Si me dices '¿quiénes han sido sancionados por corrupción?', podríamos darlo a conocer. No sólo es castigo a servidores públicos —hay órdenes de aprehensión a actuales servidores públicos— sino también a particulares", dijo AMLO.

AMLO refirió que la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía Anticorrupción de la FGR trabajan contra la corrupción ahora que es un delito grave, aunque todavía se tiene la herencia del periodo neoliberal en que las instituciones anticorrupción eran pura simulación.

"Todo esto es herencia todavía del periodo neoliberal, de cuando se simulada que se combatir la corrupción y se pensaba en crear aparatos se creó este consejo anticorrupción, incluso la misma fiscalía anticorrupción, pero cuando se crearon estas oficinas, estos organismos, la corrupción no se consideraba como delito grave", señaló AMLO.

El gobierno federal, dijo, no protege a nadie y que hay órdenes de aprehensión contra ex funcionarios.

