La mañanera de AMLO: 7 de febrero

Este lunes 7 de febrero, desde el estado de Tlaxcala, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofreció su tradicional conferencia de prensa, conocida como la "mañanera", antes los diversos representantes de los medios de comunicación.

Pide a estudiantes de Ayotzinapa frenar acciones violentas; dice que no habrá represión

AMLO pidió a los padres de los estudiantes de Ayotzinapa que ayuden a frenar las protestas de violencia, pues aseguró que su gobierno no será represor, pero que tampoco permitirá que se continúe con la toma de casetas.

“Nosotros no somos represores; se tomó la decisión de que no se tomen las casetas porque ya era una situación insoportable; la Guardia Nacional actuó con mucha responsabilidad, sin armas; salieron muchos heridos, pero no se puede actuar de esa forma”, resaltó AMLO.

AMLO no descartó que pudieran haber grupos infiltrados en las manifestaciones, ya que además, dijo, se trata de una zona donde permea la delincuencia organizada.

Además, AMLO indicó que estas acciones podrían hacer “juego a la derecha” y al conservadurismo.

“Porque los conservadores quisieran que o se diera una desgracia para echarle la culpa a los jóvenes o que el gobierno los reprimiera, porque están como zopilotes; los jóvenes son muy inteligentes y no tiene por qué tocarse los extremos, nada de extremismos”, resaltó AMLO.

Por ello, AMLO exhortó a los estudiantes de Ayotzinapa a que mantengan el diálogo y frenen las acciones violentas.

“Yo quiero hacer un llamado a los muchachos de la Normal de Ayotzinapa para que ya no actúen de esa forma porque afectan y ponen en riesgo la vida de otras personas. El revolucionario tiene que cuidar al pueblo y se lucha por ideales no es por la destrucción, no puede haber rebelde sin causa”, aclaró AMLO.

Esto tras los enfrentamientos entre los estudiantes y elementos de la Guardia Nacional en la Autopista del Sol, donde los jóvenes lanzaron un tráiler contra una caseta y donde se reportaron más de 20 heridos durante los hechos.

"Es muy lamentable lo que sucedió, fue muy grave porque pudo haber una tragedia, muchos muertos, se tuvo suerte de que el tráiler se estrelló en una caseta, en un edificio de turismo y eso lo detuvo porque habían puestos de comerciantes e iban a perder la vida muchos, muy lamentable esto”, expresó AMLO.

AMLO abundó que ya se realiza una investigación sobre el caso e agregó que si los jóvenes toman las casetas por dinero pueden acceder a las becas que ofrece su gobierno.

Expresa solidaridad a Xiomara Castro tras dar positivo a COVID-19

AMLO deseó pronta recuperación a la mandataria de Honduras, Xiomara Castro, quien dio positivo a COVID-19, además reiteró que realizará una visita a ese país.

“Quiero mandar mi solidaridad; deseo que se recupere la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, que tiene Covid, estoy seguro que se va a recuperar pronto”, externó AMLO.

AMLO calificó a la mandataria hondureña como una luchadora ideal, con principios e ideales que sabe enfrentar adversidades y por lo que, dijo, ganó las elecciones de ese país.

“Y como le expresé que no podía asistir a su toma de posesión, tengo el compromiso de visitar Honduras para tratar muchos temas en común”, adelantó el Presidente.

López Obrador señaló que por lo pronto ambos países trabajan de manera coordinada para el desarrollo de los pueblos, “pero se va a estrechar más todavía la relación con la señora Xiomara”, añadió.

Pide a EU respuesta sobre financiamiento a Mexicanos Unidos contra la Corrupción

AMLO resaltó la importancia de que Estados Unidos brinde una respuesta sobre la financiación a organizaciones como Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, ya que se trata de “una intromisión”.

AMLO reconoció que a nueve meses de haber enviado una carta a ese país para que explicara sobre la situación, el gobierno del presidente Joe Biden no ha dado respuesta.

“No hemos tenido respuesta y ojalá pronto se dé contestación a esta nota diplomática porque es indebido, es una intromisión a la vida pública de México el que el Gobierno de Estados Unidos esté financiando a grupos opositores a un gobierno legal y legítimamente constituido”, externó AMLO.

Indicó que se trata de una violación al derecho internacional, pues aseguró que Mexicanos Unidos contra la Corrupción aún mantiene financiamiento del gobierno estadounidense y de grandes corporaciones económicas.

“Todos los que no pagaban impuestos y hacían jugosos negocios al amparo del poder público, puros corruptos que no les gusta lo que estamos haciendo, que están en contra de la transformación porque se acostumbraron a mandar”, añadió AMLO.

Además, AMLO lamentó que exista un bloque conservador apoyado por medios y comunicadores que lo ataquen y que se enojen, “pero ojalá comprendan que yo encabezo junto con millones de mexicanos, un proceso de transformación”, agregó.

Pide aclarar qué puede transmitir en “mañaneras” durante veda electoral

AMLO pidió a las instancias judiciales aclarar qué es lo que puede difundir su gobierno durante la veda electoral.

AMLO explicó que este lunes no transmitirá los avances de las obras del Tren Maya y el aeropuerto Felipe Ángeles con a finalidad de respetar la veda electoral.

“Vamos a informar que no se van a transmitir los videos de siempre porque, ya inicia la veda, aun cuando se trata de obras que se están haciendo en beneficio de todos, que no tienen que ver con lo electoral, de todas formas, queremos que las instancias judiciales nos aclaren qué podemos y qué no podemos informar”, expresó AMLO.

AMLO sostuvo que todos los trabajos que realiza su gobierno podrían considerarse propaganda.

“Yo siento que debería de acotarse lo de propaganda a la participación a favor de una postura de un partido, algo que beneficie al partido en el gobierno o que el gobierno promueva algún partido o postura, tiene que ver en el caso de la revocación del mandato”, indicó AMLO.

Detalló que, ante la generalidad del concepto de veda electoral, su gobierno decidió no transmitir los videos de los avances de sus obras prioritarias, pero sí la sección de Quién es quién en los precios. “Si nos dicen de que no es posible, pues entonces no, pero por lo pronto aquí está la tribuna”, refirió.

