¿Qué es Juneteenth y por qué se celebra en EU?

Este viernes 19 de junio se celebra Juneteenth en Estados Unidos, esta fecha también es conocida como el Día de la Liberación, pues es dedicado a la conmemoración del fin de la esclavitud en dicho país.

Juneteenth es una palabra resultado de la combinación de junio y diecinueve en inglés (june y nineteenth), y se eligieron estas debido a que fue el 19 de junio de 1865 cuando se liberó a los esclavos estadounidenses.

De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, el general Gordon Granger fue el encargado de informar a la población de Galveston, Texas sobre el fin de la guerra Civil y la Proclamación de la Emancipación.

Pese a que desde septiembre de 1862 el entonces presidente Abraham Lincoln ya había decretado el fin de la esclavitud, fue hasta 1865 cuando la comunidad negra de Galveston quedó libre de manera definitiva.

Durante los días cercanos a Juneteenth diversos políticos de Estados Unidos realizan actividades conmemorativas, con la finalidad de recordar que la comunidad tiene mucho poder para generar cambios.

Thank you to @SEverettBoston for organizing this Boston Juneteenth brunch, a beautiful reminder of the power in community. Catch us across the district at Juneteenth celebrations this week. pic.twitter.com/V0yTMq83Ok — Ayanna Pressley (@AyannaPressley) June 15, 2026

¿Cómo se celebra Juneteenth?

Juneteenth es el día en la que la comunidad afroamericana celebra en Estados Unidos la emancipación; además, este día es aprovechado para pasar tiempo en familia y recortar la lucha de sus antepasados.

Las personas acuden a los eventos que se organizan en sus localidades, que en ocasiones cuentan con lugares en donde pueden comprar comida, artesanías o disfrutar de algun desfile conmemorativo, concierto o desfile de moda.

Muchas comunidades locales prefieren realizar reuniones al aire libre con picnics o barbacoas llenas de música y un ambiente de celebración y conmemoración, mientras que otros deciden participar en actividades que brinden soporte a la comunidad.

✊🏾JUNETEENTH WEBINAR, THURS, JUNE 18, 8PM ET/5PM PT: Join us for a necessary webinar discussion on Juneteenth and the fight for Black liberation today.



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This June 19 marks 161 years since the last enslaved people in Galveston, Texas were… pic.twitter.com/RpWWYsjpoF — Party for Socialism and Liberation (@pslnational) June 13, 2026

Pese a que la emancipación fue proclamada en 1862, existieron los llamados Códigos Negros entre 1865 y 1866, pues con estos se limitaba la libertad de las personas afroamericanas que se encontraban en los estados confederados.

Las personas afroamericanas que se encontraban en los Estados Confederados de América no podían votar, poseer armas de fuego, rentar tierras o propuedades o transitar de manera libre.

Durante esa época debían firmar contratos anuales; además, tenían que tener permisos de viaje para poder salir de su lugar de trabajo antes de los toques de queda, pues permanecían bajo una constante vigilancia por parte de los supremacistas blancos.

Juneteenth is this Friday! Learn more about this important holiday by exploring our educational resources. These include primary sources, lesson plans, and a short film from our partners at Annenberg Classroom.



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