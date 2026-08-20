Los impactantes VIDEOS del terremoto en Perú de 7.2

Este jueves se registró un sismo de 7.2 en Perú, con epicentro en el norte de Coracora, con una profundidad de 108 kilómetros, y hasta el momento no se han reportado daños materiales.

De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el sismo de este 20 de agosto de la provincia de Parinacochas en la región de Ayacucho tuvo una intensidad nivel III-IV, por lo que no solamente se sintió en Coracora.

El sismo de magnitud 7.2 de este jueves provocó movimiento en el sur de Perú, incluyendo no solo a Ayacucho, sino también a Arequipa, Ica, Cusco, Lima y Apurímac.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0568

Fecha y Hora Local: 20/08/2026,13:00:16

Magnitud: 7.2

Profundidad: 108 km

Latitud: -14.70

Longitud: -73.78

Intensidad: III-IV Coracora

Referencia: 35 km al N de Coracora, Parinacochas - Ayacuchohttps://t.co/TpjDs4Ge1R — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 20, 2026

VIDEOS del sismo en Perú

En redes sociales ya circulan videos del sismo que se registró alrededor de las 13:00 horas en Perú, en el que hasta el momento no se han reportado daños materiales o pérdidas de vidas humanas de manera oficial.

Un video muestra cómo el polvo de una montaña comienza a levantarse, debido al deslizamiento de tierra que se comenzó a dar después de que se registrara el movimiento telúrico.

Sismo de 7,2 sacudió la ciudad de Coracora, Ayacucho, en Perú. pic.twitter.com/aOqghkMUmj — Rocío RR (@cixrocio) August 20, 2026

Además, en las calles de Perú se puede ver que varias personas se encontraban afuera de sus residencias esperando, abrazados y esperando que el movimiento telúrico terminara.

ABRAZADOS ANTE TERREMOTO|| El terremoto de 7.2 en Ayacucho con profundidad de 108 km. de profundidad asustó a las familias de dicha región en la sierra del Perú. En imágenes se ven familias abrazadas y en las calles, esperando que no suceda una desgracia.

Al ser un sismo con… pic.twitter.com/uFWYS4gy5i — N60 Noticias (@N60Noticias) August 20, 2026

En la región de Apurímac N60 Noticias reportó que las personas de Talavera salieron a la Plaza que se encuentra ahí, y los vehículos dejaron de circular mientras se registró el sismo en dicha región.

De acuerdo con medios locales, el pasado 14 de agosto las personas de Perú realizaron un simulacro, por lo que la respuesta de muchas y muchos ante el sismo de este jueves fue óptima.

🚨#Urgente| TERREMOTO EN AYACUCHO|| Movimiento de 7.2 de magnitud con profundidad de 108 km. también se sintió en Cusco, donde los estudiantes, profesores y padres de familia han evacuado a zonas seguras dentro de la institución educativa. El epicentro fue en Coracora,… pic.twitter.com/vC5TFO19MT — N60 Noticias (@N60Noticias) August 20, 2026

En otro video se puede observar que las y los estudiantes de diversas escuelas realizaron la evacuación de los edificios de manera oportuna, logrando llegar a las zonas seguras dentro de las instituciones académicas.

🚨#Urgente| TERREMOTO EN AYACUCHO|| Movimiento de 7.2 de magnitud con profundidad de 108 km. también se sintió en Cusco, donde los estudiantes, profesores y padres de familia han evacuado a zonas seguras dentro de la institución educativa. El epicentro fue en Coracora,… pic.twitter.com/NuTMJUvvax — N60 Noticias (@N60Noticias) August 20, 2026

Pese a que hasta el momento no se han reportado daños por medio de canales oficiales, en redes sociales circulan videos de algunos daños estructurales en la ciudad de Cusco.

Daños menores en la ciudad de Cusco debido al sismo de magnitud 6.7 Mw (7.2 según IGP) con epicentro en la provincia Parinacochas, Ayacucho.

📹Redes sociales pic.twitter.com/hJdPegdwVz — 𝗔𝗦𝗜𝗦𝗠𝗘𝗧 (@Asismet_IF) August 20, 2026

Hasta el momento, de acuerdo con el Monitoreo de la actividad sísmica que ocurre en Panamá, y con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia, no existe una amenaza de Tsunami para la región sudamericana.

De acuerdo con @Dimarcolombia, no existe amenaza de #tsunami para la costa del #Pacífico colombiano tras el #sismo de magnitud 6,8 registrado en el centro del Perú, con una profundidad de 120 km. #SNDATColombia pic.twitter.com/SVdySrX2mt — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) August 20, 2026

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