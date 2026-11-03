Así es la Parroquia de la Virgen de Guadalupe en Casavalle que visitará el papa León XIV en Uruguay

Uruguay se está preparando para la llegada del papa León XIV, por lo que los fieles del país sudamericano se encuentran alistando las calles y recintos religiosos ante la próxima visita que forma parte de su viaje apostólico,
Por medio de redes sociales, la Iglesia Católica de Montevidoe compartió un video en el que se incluyen imágenes de todos los preparativos que se están haciendo en Uruguay, e invitaron a los feligreses a preparar sus corazones “para vivir este encuentro de fe y esperanza”.
Tras haber sido intervenido quirúrgicamente con éxito por cáncer de pulmón, el papa León XIV realizará una gira por Sudamérica, la cual comenzará desde el 6 y concuirá el 17 de noviembre, pasando por Argentina, Perú y Uruguay.
El papa compartió por medio de redes sociales que le llenaba de alegría “regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”, por lo que espera que el viaje fortalezca la comunión como hermanas y hermanos de los creyentes.
Así es la Parroquia de la Virgen de Guadalupe en Casavalle
La Iglesia Católica de Uruguay publicó en redes sociales una serie de fotografías compartidas por el padre Pablo Coimbra Achigar de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en el Barrio Borro de Casavalle, Montevideo.
Junto a la Parroquia de la Virgen de Guadalupe se está colocando un escenario y la nombrada vía León XIV, para poder recibir al pontífice durante su visita por el país sudamericano.
A diferencia de muchos espacios religiosos, la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe cuenta con un aspecto bastante modesto, pues su construcción está totalmente hecha con ladrillo, y las decoraciones del interior rel recinto son sencillas.
El Departamento de Comunicación de la Iglesia Católica en el Uruguay compartió la rifa “Una Gran Alegría”, con la que se pretende recolectar donaciones destinadas a los encuentros que se tendrán con el pontífice.
Además, las personas podrán participar para ganar 14 premios:
- 1 apartamento a entrenar en Torre Icónica
- 10 Suzuki Alto 0 km, con patente paga por un año
- 3 viajes a Roma para dos personas, con pasajes aéreos Montevideo-Roma y tres noches de hotel
Cada número de la rifa tiene un costo de 2 mil pesos uruguayos que se pueden pagar hasta el 10 cuotas, y este incluso se puede pagar en línea o en los locales de Abitab y Redpagos de Uruguay.
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