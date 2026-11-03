Así es la Parroquia de la Virgen de Guadalupe en Casavalle que visitará el papa León XIV en Uruguay

Uruguay se está preparando para la llegada del papa León XIV, por lo que los fieles del país sudamericano se encuentran alistando las calles y recintos religiosos ante la próxima visita que forma parte de su viaje apostólico,

Por medio de redes sociales, la Iglesia Católica de Montevidoe compartió un video en el que se incluyen imágenes de todos los preparativos que se están haciendo en Uruguay, e invitaron a los feligreses a preparar sus corazones “para vivir este encuentro de fe y esperanza”.

Tras haber sido intervenido quirúrgicamente con éxito por cáncer de pulmón, el papa León XIV realizará una gira por Sudamérica, la cual comenzará desde el 6 y concuirá el 17 de noviembre, pasando por Argentina, Perú y Uruguay.

El papa compartió por medio de redes sociales que le llenaba de alegría “regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”, por lo que espera que el viaje fortalezca la comunión como hermanas y hermanos de los creyentes.

🇺🇾🇻🇦 ¡URUGUAY SE PREPARA PARA RECIBIR AL PAPA LEÓN XIV!



Del 6 al 8 de noviembre, nuestro país vivirá un acontecimiento histórico con la visita apostólica del Santo Padre.



Tres días de encuentro, fe y esperanza que nos invitan a caminar juntos y compartir la alegría del… pic.twitter.com/0LElMhHv8c — Iglesia Católica Uruguay (@iglesiauy) November 1, 2026

Así es la Parroquia de la Virgen de Guadalupe en Casavalle

La Iglesia Católica de Uruguay publicó en redes sociales una serie de fotografías compartidas por el padre Pablo Coimbra Achigar de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en el Barrio Borro de Casavalle, Montevideo.

Junto a la Parroquia de la Virgen de Guadalupe se está colocando un escenario y la nombrada vía León XIV, para poder recibir al pontífice durante su visita por el país sudamericano.

Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe ı Foto: Especial

A diferencia de muchos espacios religiosos, la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe cuenta con un aspecto bastante modesto, pues su construcción está totalmente hecha con ladrillo, y las decoraciones del interior rel recinto son sencillas.

El Departamento de Comunicación de la Iglesia Católica en el Uruguay compartió la rifa “Una Gran Alegría”, con la que se pretende recolectar donaciones destinadas a los encuentros que se tendrán con el pontífice.

¡Montevideo se prepara para recibir a #PapaLeónXIV! 🙌⛪️

En la Arquidiócesis de Montevideo se avanza con entusiasmo en los preparativos para recibir a #LeónXIVenUruguay

Sigamos preparando nuestros corazones para vivir este encuentro de fe y esperanza 🙏🇺🇾 #UnaGranAlegría pic.twitter.com/MlkiBZHPmo — Iglesia Católica Montevideo (@ICM_uy) November 3, 2026

Además, las personas podrán participar para ganar 14 premios:

1 apartamento a entrenar en Torre Icónica

10 Suzuki Alto 0 km, con patente paga por un año

3 viajes a Roma para dos personas, con pasajes aéreos Montevideo-Roma y tres noches de hotel

Cada número de la rifa tiene un costo de 2 mil pesos uruguayos que se pueden pagar hasta el 10 cuotas, y este incluso se puede pagar en línea o en los locales de Abitab y Redpagos de Uruguay.

CASAVALLE

Armado del escenario y la Vía León XIV junto a la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en el Barrio Borro (Casavalle) de Montevideo.



Fotos compartidas por el P. Pablo Coimbra Achigar.#LeónXIVenUruguay #UnaGranAlegría #PapaLeónXIV pic.twitter.com/F3jsnWUS3K — Iglesia Católica Uruguay (@iglesiauy) October 29, 2026

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