Rusia descarta nuevos contagios de peste pulmonar tras muerte de trabajadora en Siberia

Trabajadores del Instituto de Investigación contra la Peste de Irkutsk (Siberia y Lejano Oriente) en un laboratorio, en una fotografía sin fecha difundida en 2019.

Autoridades rusas descartaron nuevos contagios de peste entre las personas que estuvieron en contacto con Darya Shipilova, trabajadora de un laboratorio que falleció por lo que se sospecha fue un cuadro grave por infección de Yersinia pestis, cuya enfermedad se hizo conocida coloquialmente como “peste pulmonar rusa”.

De acuerdo con la agencia Reuters, Rospotrebnadzor, la agencia federal sanitaria rusa, informó que, tras un monitoreo de los últimos 10 días entre las personas que mantuvieron contacto con la mujer de 28 años fallecida, no se encontraron cambios en la salud significativos.

Destacó que se encontraron dos casos de COVID-19 y dos de rinovirus, pero ninguno de algún padecimiento viral que comparta las características de la enfermedad provocada por Yersinia pestis.

Imagen sobre una paciente con posible peste neumónica . ı Foto: Especial.

“Ninguno de los contactos mostró cambios en su estado de salud asociados a una enfermedad infecciosa”, informó Rospotrebnadzor, en un comunicado oficial recuperado por Reuters.

Rospotrebnadzor aseguró que, tan pronto se tuvo conocimiento del posible brote, “se organizó un conjunto exhaustivo de medidas anti epidémicas”.

Shelekhov descarta “diagnóstico peligroso” y da de alta a mayoría de cuarentena

En Shelekhov, localidad cercana a Irkutsk donde fue hospitalizada la trabajadora, se mandó inicialmente a unas 200 personas a cuarentena.

Autoridades rusas activaron una alerta ante la sospecha de una infección altamente peligrosa. La llamada “peste neumónica” puede provocar fiebre, debilidad, dolor de cabeza, tos y dificultad para respirar 🌍🦠https://t.co/3jsueiO7Ch — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 5, 2026

No obstante, según Elena Sofina, subdirectora del distrito de Shelekhov, alrededor del 60 por ciento ya han sido dados de alta .

En el mismo sentido, de acuerdo con la agencia Reuters, los habitantes de Shelekhov apenas alteraron sus vidas cotidianas ante la presencia de un posible brote. Algunos utilizaron cubrebocas las primeras horas, pero desistieron al poco tiempo y volvieron a la normalidad.

“Todo el mundo tenía mascarillas en casa y las llevó puestas durante no más de 24 horas”, dijo una residente de Shelekhov a la citada agencia.

De acuerdo con Reuters, las autoridades no confirmaron la existencia de algún “diagnóstico peligroso”.

BREAKING:



5 hospitals have been closed for quarantines in Siberia due to a possible plague outbreak.



The 28-year-old lab technician Darya Shipilova, died yesterday after breaking a test tube with live Yersinia pestis the Irkutsk Anti-Plague Institute on September 25th while… pic.twitter.com/N6tKLRyAJ5 — Visegrád 24 (@visegrad24) October 4, 2026

Aún sin claridad causa de muerte de Darya ni causa de su contagio

Aunque la versión más aceptada es que Darya Shipilova murió de peste neumónica, aún no se determina completamente la causa de su muerte ni cómo posiblemente se contagió de Yersinia pestis.

El temor a un posible brote surgió debido a que Shipilova trabajaba en un instituto especializado en la investigación de la peste. A partir de ello, se formularon varias teorías sobre su muerte: que se le había caído un tubo de ensayo con bacterias vivas; que había enfermado después de viajar a Tailandia o que había contraído la infección tras visitar una zona cercana a la frontera con Mongolia.

No existen pruebas públicas que respalden ninguna de esas teorías.

Un gobernador regional llegó a señalar que la mujer “podría” haber muerto de peste, pero hasta ahora no existe confirmación de esa hipótesis.

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