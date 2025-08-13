› Defender a los secuestrados antes que a Vallarta

De atender, nos comentan, lo que señaló ayer el fiscal Alejandro Gertz Manero, durante la conferencia mañanera, al informar que la FGR apelará la liberación de Israel Vallarta, acusado de secuestro. “Mire usted, el delito de secuestro, después del homicidio, es el delito más grave que puede sufrir cualquier persona. En este caso particular, hay seis personas que sufrieron secuestro. Ese secuestro se llevó a cabo antes de que hubiera una diligencia, evidentemente ilegal y abusiva, y esas personas no pueden quedar en estado de indefensión, ha referido el funcionario. Y agregó: “Es una obligación moral, es una obligación ética y jurídica defender a las víctimas del secuestro. Y nosotros vamos a proceder, a través del recurso de apelación, en la defensa de esas víctimas y en el derecho que tienen a la reparación del daño”. Ahí el dato.

› Agradecimiento de EU

Y fue el embajador Ronald Johnson, quien ayer agradeció profundamente a la Presidenta Claudia Sheinbaum “por su liderazgo en el fortalecimiento de la alianza con el presidente Donald Trump y con EU contra nuestros enemigos comunes y para el beneficio mutuo de nuestros ciudadanos”. Esto luego de que se conociera el envío de 26 capos del narcotráfico a la Unión Americana, entre los que se encuentran Abigael González Valencia, mejor conocido como El Cuini y Servando Gómez, La Tuta, quien fuera cabeza de los llamados Caballeros Templarios. “Este traslado es otro ejemplo de lo que es posible cuando dos gobiernos se mantienen unidos contra la violencia y la impunidad. La justicia prevalecerá”, refirió Johnson para quien “este esfuerzo representa otro hito significativo en la colaboración entre las fuerzas del orden público” de los dos países, “así como en la alianza entre los Presidentes Trump y Sheinbaum”.

› Acuerdos en nueva Corte

Nos cuentan que a menos de 20 días de rendir protesta, los nueve ministros que integrarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación están logrando los primeros acuerdos, entre los que destaca iniciar el diálogo para definir los perfiles de quienes integrarán el Órgano de Administración Judicial, que sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal. Dichos nombramientos tendrían que haber sido realizados por la actual integración del máximo tribunal, con el fin de acelerar procesos y evitar parálisis en las diversas áreas del Poder Judicial; sin embargo, no ocurrió así. Según nos dicen, los ministros electos proyectan tener los nombramientos de tres de los cinco integrantes que le corresponden a la Corte, “en las primeras sesiones del mes de septiembre”. Su integración y operatividad es indispensable para el Poder Judicial de la Federación, pues les corresponderá desde el pago de nómina hasta las adscripciones de los nuevos juzgadores. Pendientes.

› Completo, el equipo de Hacienda

Maricarmen Bonilla Rodríguez, actual jefa de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda, fue designada por la Presidenta Claudia Sheinbaum para ocupar la Subsecretaría de Hacienda, cargo que la Comisión Permanente aprobará hoy, nos anticipan. De esa manera, se convertirá en la segunda mujer en llegar a esta posición después de Vanessa Rubio, quien tuvo el cargo hace dos sexenios. Maricarmen tiene una trayectoria interesante, nos comentan, pues fue reconocida en los ámbitos financiero nacional e internacional, ha liderado con éxito estrategias de financiamiento y refinanciamiento que han fortalecido el perfil de la deuda pública. En las últimas semanas, destaca su papel en el diseño y la emisión de 12 mil millones de dólares en Notas Precapitalizadas, operación clave del plan estratégico de apoyo a Pemex presentado recientemente por la Presidenta y el secretario.

› Una disculpa ya en la cruda realidad

Y nos piden agregar a la larga lista de políticos arrepentidos a la senadora suplente Nathaly Chávez, a quien la víspera en las benditas redes se refirieron como Lady fuero, luego de que en aparente estado inconveniente buscara burlar la aplicación del alcoholímetro en Oaxaca argumentando contar con la inmunidad de la que goza todo legislador, pero en funciones. Y es que resulta que ayer apareció en un nuevo video, pero ahora para ofrecer disculpas y, sobre todo, hacer un acto de contrición con la senadora propietaria, Luisa Cortés, de quien hizo una subrayada defensa y reivindicación, porque dijo que ésta sí ha respetado lo de no robar no mentir y no traicionar. Bueno, incluso Chávez pidió que los excesos que exhibió en el primer video no se ocupen para golpetear a Cortés. Caray, pues si la indignación principal era por Nathaly y la lamentable expresión que la hizo viral: “Vengamos pedos o no vengamos pedos… habemos gente que tenemos fuero”. En fin.

› Abuso policial chiapaneco

Nos cuentan que el grupo Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) de la Policía Estatal de Chiapas, quedó raspado al difundirse un video en el que se aprecia a uno de sus elementos cuando “castiga” a un joven esposado a tablazos. Los hechos ocurrieron en el municipio de Yajalón y fueron observados por otros ocho integrantes del grupo de élite, quienes no hicieron nada para impedir el abuso. Hubo quienes recordaron que el FRIP provocó un lío diplomático con Guatemala, cuando incursionó en ese país, el pasado 8 de junio, en persecución de sicarios con los cuales se había registrado un enfrentamiento en suelo mexicano. Días después, el Gobierno de nuestro país se tuvo que disculpar con el vecino del sur, por ese incidente. El grupo Pakal fue creado para combatir a la delincuencia organizada. Bien. Lo que no se vale, nos dicen, es que viole la ley, y menos, que vulnere los derechos humanos. Ahí el dato.