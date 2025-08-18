› De exigir disculpas a rendir pleitesía

Relevante, nos comentan, la noticia dada a conocer por el diario español ABC, de que la esposa del expresidente López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, a la que llama “azote de España”, residirá en Madrid. Ese mismo medio dio a conocer en meses pasados que la escritora había solicitado la nacionalidad española al amparo de la ley de Memoria Democrática. Ahora ha dado cuenta de la intención de la investigadora de mudarse al exclusivo barrio de La Moraleja. La revelación de la información ya desató críticas por la incongruencia de doña Beatriz de querer vivir en el país a cuya corona le exigió disculpas por los abusos de la Conquista en una carta de la que, señala el rotativo, fue “la eminencia gris”, y que desde el principio del gobierno de AMLO distanció a México y España. En diversos espacios se ha recalcado que ahora, además de vivir en la ciudad sede de la monarquía, de concedérsele la nacionalidad, Beatriz pasará de exigir perdón al rey a ofrecerle su lealtad. Uf.

› Andy no aparece, sus facturas sí

Y hablando de otro familiar del expresidente, resulta que en el inicio de la conformación de los comités seccionales de Morena, la que tuvo que salir en defensa de Andrés Manuel López Beltrán y su ausencia en éste y otros eventos partidistas fue la dirigente nacional de ese partido, Luisa María Alcalde, para quien hay “una mala entraña” contra Andy, porque en realidad “está ayudando en todos lados”, dijo. Se había especulado que, por la relevancia de la tarea partidista que arrancó ayer reaparecería el funcionario morenista, pero no. Lo que sí apareció anoche fue un reporte de Aristegui Noticias, según el cual ese medio obtuvo facturas de los gastos del hijo de AMLO durante sus vacaciones en Tokio. Resulta que Andy, quien justificó haber viajado tras las “extenuantes jornadas de trabajo” que tuvo por las elecciones locales en Durango y Veracruz, se gastó sólo en una cena 47 mil pesos. Fue en el restaurante Sasanka del hotel Oura Tokyo.

› ¿Cuántos contratos serán?

Se ha dicho que los contratos que vía sobornos lograron con Pemex dos empresarios a los que la justicia de Estados Unidos está echándoles el guante ya fueron cancelados. Sin embargo, a reserva de que se informe a detalle cómo fue esa revocación, es sabido, hasta el momento, que una empresa de Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, quien ya se encuentra detenido por autoridades estadounidenses, tuvo al menos dos contratos: uno por 89.1 millones de pesos y otro por 30.9 millones de pesos. Éstos se realizaron con la firma Tubular Technology, reportan informes periodísticos de investigación. Sin embargo, entre quienes conocen de la operación de la petrolera, no queda claro si al final los importes se cobraron o no, pues los trabajos ya se reportan como concluidos. Y, sobre todo, si hay más contratos. Al menos esta empresa forma parte del llamado bloque VC1, que fue entregado en el gobierno de EPN licitado en el marco de la reforma energética. ¿Cuántos serán en total? Pendientes.

› 90 años del STPRM

Y hablando de temas de Pemex, nos cuentan que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana cumplió su 90 aniversario y en una ceremonia realizada en Ciudad Madero, Tamaulipas, su dirigente nacional, Ricardo Aldana, destacó que la unidad y el compromiso de sus agremiados son la clave para garantizar la estabilidad laboral y la seguridad energética del país. “La gran familia petrolera está unida por la esperanza y el compromiso de construir un mejor mañana, con un Pemex más fuerte y un México más próspero”, expresó. En representación de la Presidenta Claudia Sheinbaum acudió el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, quien recordó que el sindicato ha sido una columna de la soberanía energética desde su fundación, con más de 90 mil agremiados. En tanto, el anfitrión, el gobernador Américo Villarreal Anaya, destacó el papel estratégico del estado como referente energético nacional. También acudió al acto el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla. Ahí el dato.

› Que sí van por la notaría

Así que la foto que Ivette Morán, esposa del exgobernador de Oaxaca Alejandro Murat, difundió en días pasados en la que muestra que concluyó su Curso de Formación de Aspirantes a Notario 2025 tiene mucho sentido. Y más aún que la constancia correspondiente se la haya entregado el Colegio de Notarios del Estado de México. Y es que de acuerdo con Reforma, fue en 2012 que el entonces gobernador de esa entidad, Eruviel Ávila, designó a Murat Hinojosa como titular de la Notaría 175 con sede en Cuautitlán Izcalli. Ah, pero resulta que el hoy senador de Morena solicitó licencia para separarse de la misma por un año, quedando en su lugar un interino, permiso que después se prolongó, porque el entonces priista quedó como gobernador de Oaxaca. Con ello, la información habría venido a corroborar que la familia sí está en pos de la notaría obtenida cuando navegaba con bandera tricolor. Ahora se verá si hay o no camino libre para recobrarla ya en tiempos con bandera guinda.

› A ver si más se apuntan

Nos cuentan que en la búsqueda del respaldo ciudadano a sus asambleas distritales para lograr las 200 que establece la ley electoral para obtener el registro como partido político nacional, la agrupación Somos México ayer adelantó que, de lograr ese propósito para competir en los próximos comicios federales del 2027, habrá candidatos de los más diversos sectores sociales. Los líderes de Somos Mx, encabezados por Emilio Álvarez Icaza, Guadalupe Acosta, Cecilia Soto y Amado Avendaño, entre otros, señalaron que otorgarán candidaturas a madres buscadoras, a mujeres, a madres y padres de niñas y niños con cáncer, así como a personas defensoras de derechos humanos. Y también convidarán de las candidaturas al 30 por ciento de personas menores de 35 años. Tiene lógica el ofrecimiento si se considera que aún tienen una tarea larga para alcanzar las 200 asambleas, pues hasta el momento se han realizado 83. Se dicen confiados en lograr más de un centenar a finales de este mes. Ya se verá si es así.