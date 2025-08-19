› Abel contra Caín

En un capítulo más del pleito, cada vez más abierto, que se traen el senador Saúl Monreal, y su hermano, el gobernador de Zacatecas, David Monreal, el primero pidió ayer que se investigue a la Secretaría del Bienestar estatal, por “presunta corrupción” en el manejo de programas sociales. En conferencia de prensa, el legislador dijo a conocer casos de personas que recibían apoyos para adultos mayores, pero “de la noche a la mañana ya no están dentro del padrón; pareciera que cobran su dinero”. Y criticó el retiro de un programa de créditos para comerciantes instalados cerca de donde se iba a construir el Viaducto Elevado. Curioso: los dos hermanos con nombres bíblicos protagonizan la pugna fraternal que relata el libro sagrado. Hay quienes interpretan los cada vez más frecuentes calambres de Saúl contra David como la confirmación de que el senador le apuesta a competir por la gubernatura por un partido de la 4T, que no será ni Morena ni el PT. ¿Será?

› Y aún no hay iniciativa

Aún no hay iniciativa, pero el tema de la reforma electoral ya tiene encendidos a muchos. Y es que resulta que ayer en el INE durante la sesión en la que se aprobó el anteproyecto de presupuesto para el 2026, Morena, PRI, PAN y MC se sacaron sus trapitos al sol: desde que los líderes de partidos han aprovechado las listas de pluris para hacerse de fuero y proteger sus intereses, pasando porque Morena prometió que devolvería la mitad de su financiamiento público y no regresó ni un centavo. MC, al que le echaron encima el perder distritos, le respondió a Morena, recordándole que el PRI votó con el partido guinda para evitar que desaforaran a Cuauhtémoc Blanco, acusado de presunta violación. Otro tema que también salió a relucir en la discusión fue el de Andy López Beltrán, luego de que los priistas pidieron a los morenistas dejar de preocuparse por Alito Moreno, y mejor preguntarle a Andy cómo se gastó 47 mil pesos en una cena en Japón. Ahí nomás una prueba del intercambio. Y cuando empiece el debate ya en forma, agárrense.

› …y EU los junta

Con la novedad de que el cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, seguirá el mismo camino que Ovidio Guzmán, El Ratón, y el que también busca quien lo entregó a los estadounidenses, Joaquín Guzmán López, de declararse culpable de cargos por narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas, para recibir a cambio algunos beneficios de la justicia de EU. Ayer, de su puño y letra, a través de su defensa encabezada por Frank Pérez, El Mayo mandó al juez Brian Cogan el oficio en el que señala claramente: “Deseo declararme culpable…”. Esto se formalizará el próximo 25 de agosto, durante la audiencia en la Corte de Distrito Este de Nueva York. Zambada prefirió colaborar con toda la información que le pueda dar a las autoridades estadounidenses de cómo se mueve el negocio del narco en México y las relaciones peligrosas de políticos mexicanos, antes que ser condenado a cadena perpetua. Es curioso que El Mayo y Ovidio, de facciones opuestas, se unan en destinos, nos comentan, lo cual confirma el proceso de implosión del Cártel de Sinaloa, en este caso, mediado por EU.

› El asunto más polémico

Vaya dimes y diretes los que se desataron ayer en las benditas redes a raíz de la versión de que la esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, se mudaría a España. Y es que en las primeras horas del día la escritora publicó una carta para negar los señalamientos que hizo el diario español ABC y afirmar además que sigue al lado de ese “loco hermoso llamado AMLO”. Poco después, el medio español salió a sostener sus dichos, al resaltar que la exprimera dama tampoco negó que en el futuro su plan sea residir en el país al que, recordaron varios, hace años exigió ofrecer disculpas a México por los atropellos cometidos durante la Conquista. Pero la discusión no acabó allí, pues a lo largo del día la escritora estuvo activa en sus redes, contestando a los señalamientos, incluso con advertencias de proceder jurídicamente una vez que el Poder Judicial en México se renueve. Al ABC hasta le reviró con la exigencia de pruebas. Todo indica que el debate por este episodio continuará.

› Poza Rica en vilo

Algo que pasó un tanto de noche, pese a su relevancia, nos comentan, fue el fallo del Tribunal Electoral de Veracruz del pasado domingo, por el que se ordena el recuento total de los votos de la elección en el municipio de Poza Rica. Con esta decisión, tomada por mayoría, el TEV puso en duda el triunfo del candidato de MC, Emilio Olvera Andrade, y le dio una luz de esperanza a Morena, que compitió con Adanely Rodríguez. El asunto no es menor, pues se trata de una demarcación ubicada en el norte de Veracruz, región bastante golpeada por la ola de violencia desatada desde hace un mes. Hay quienes alertan que un movimiento de resistencia civil de alguna de las partes que se disputan el control político, puede caer como una chispa en pasto seco. Por lo pronto, el partido naranja anunció ayer que impugnará la orden de recontar los votos, por lo que la última palabra la tendrá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pendientes.

› Hombre de confianza a Nafin y Bancomext

Y resulta que, a juicio de quienes conocen de termas políticos, habría quedado finiquitado el pago derivado de la proximidad que en su momento tuvieron el exgobernador de Oaxaca, Heladio Ramírez y Andrés Manuel López Obrador, la cual data de hace muchos muchos ayeres. Y es que resulta que el pasado 15 de agosto renunciaron los hermanos Luis Antonio y Heladio Elías Ramírez Pineda, hijos del referido exmandatario, a las posiciones que tenían en instancias gubernamentales. El primero dejó la dirección de Nacional Financiera y del Banco Nacional de Comercio Exterior, y el segundo entregó la dirección general jurídica de la Auditoría Superior de la Federación. Por lo pronto ayer asumió la dirección de Nafin y de Bancomext Roberto Lazzeri, éste sí, hombre de confianza del nuevo secretario de Hacienda, Édgar Amador.