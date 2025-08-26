› De Cuernavaca a Las Vegas

Y ya que hablamos de viajes suntuosos, en la oposición no cantan mal las rancheras. El alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui, se fue el fin de semana a Las Vegas, mientras en la capital de Morelos se presentaba una contingencia por la fuerte lluvia que cayó el jueves. Y ni cómo decir que lo sorprendió el temporal, pues los pronósticos sobre el clima se conocen con anticipación. Urióstegui, surgido del PAN, se enteró por teléfono o por WhatsApp de que el Ejército aplicó el Plan DN-III-E el viernes en Cuernavaca, debido a que se registraron daños estructurales en al menos 45 casas, se derrumbaron ocho bardas y se desbordaron arroyos en varias barrancas. Lo único que separa a Cuernavaca de Las Vegas es un vuelo directo, que sale del Aeropuerto Mariano Matamoros. Urióstegui lo sabía y se subió al avión, lo que le generó una tormenta de críticas, que lo orilló a ofrecer disculpas. Pero lo cantado y lo bailado, ya nadie se lo quita. Uf.

› Batea en EU su responsabilidad

Así que el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, se sumó a la lista de figuras de la 4T que van al extranjero a olvidarse de sus extenuantes jornadas de trabajo. Y vaya que debe estar estresado don Víctor, con un estado a su cargo sumido en una escalada de violencia, que se refleja en un aumento de 90 por ciento en asesinatos, 193 por ciento en desapariciones forzadas y 22.6 por ciento en tasa de violencia letal. Por eso el pasado fin de semana el gobernador de Morena se fue a San Diego, California, a ver el primer partido de la serie entre Los Padres de San Diego y los Dodgers de Los Ángeles. Y mientras el mandatario despejaba su mente viendo batear, en su estado se registraban agresiones armadas, con saldo de varias víctimas. Es clara la afición de Castro Cosío al rey de los deportes. Y hay quienes creen que incluso lo practica con mucho tino, pero por la forma en que batea, constantemente, su responsabilidad. Tsss.

› El poderoso OAJ

Quienes saben de las entretelas políticas dicen que la próxima designación de los integrantes del Órgano de Administración Judicial, que será el verdadero instrumento que ejerza poder y autoridad en el Poder Judicial de la Federación, ya está generando pugnas y jaloneos al interior de Morena, tanto en el Senado como en el partido. Y es que la reforma judicial no establece que sus cinco integrantes sean electos por voto popular, como sí ocurrió con quienes integrarán el Tribunal de Disciplina Judicial. Entre quienes conformen el todopoderoso OAJ, que controlará los recursos económicos, la nómina, las plazas y adscripciones de los nuevos juzgadores, las promociones, los juzgados y tribunales, así como las evaluaciones de todos los juzgadores federales, incluidos los ministros, uno ya fue propuesto por la Presidenta Claudia Sheinbaum. Uno más tendrá que definirlo el Senado, con voto de dos terceras partes del pleno, y tres más los elegirá el pleno de la nueva Corte, con el voto de ocho de los nueve ministros. La reforma constitucional en materia judicial establece que dicho órgano deberá estar operando el 1 de septiembre, fecha de llegada de los nuevos juzgadores, lo que no ocurrirá. A ver qué hacen. Pendientes.

› Doble trancazo al PRI

Duro golpe representará al Revolucionario Institucional la renuncia ayer del senador poblano Néstor Camarillo a las filas de ese partido, nos hacen ver. Y es que además de esta baja le afectará en su presencia en la Mesa Directiva de la Cámara alta, donde por primera vez en más de 80 años quedará fuera. Tras la dimisión del ahora exdirigente del PRI en Puebla, el tricolor se queda con sólo 13 escaños, lo que lo ubica como cuarta fuerza, por debajo del Partido Verde Ecologista, que suma 14. Este reacomodo le permite al PVEM quedarse con la vicepresidencia de la Mesa Directiva, debilitando más al priismo en el ámbito legislativo. Hace tiempo, Cynthia López Castro también dejó las filas priistas y se sumó a la bancada de Morena en el Senado. Habrá que esperar a ver si Camarillo se pone esa misma camiseta o agarra otro rumbo con MC, el PAN o incluso el PVEM. Como están las cosas, nos dicen, en una de ésas le piden perdón a a Manlio Fabio Beltrones, y lo tratan de regresar a la bancada tricolor. En ese caso Alejandro Moreno, lo tendría que desexpulsar, lo cual se ve más que difícil. Atentos.

› Socavones en San Lázaro

Donde no terminan con una reparación de una cosa cuando ya requieren la reparación de otra es en la Cámara de Diputados, nos cuentan. Y es que ayer, por largo tiempo, la página oficial se mantuvo fuera de servicio. Además, se ha informado que se realizan trabajos de revisión total en las instalaciones de la Cámara baja por los daños causados por las lluvias, con el fin de atenderlos y corregirlos para que haya garantías de seguridad. Fue el diputado Ricardo Monreal el que anduvo este lunes supervisando los trabajos de obra, que espera queden concluidos antes del 1 de septiembre, cuando se entregue el informe presidencial y se dé inicio al periodo legislativo, en un ambiente con condiciones de seguridad. En un recorrido por el jardín norte del Palacio Legislativo de San Lázaro, el diputado recordó que llovió bastante. Tras ello empezaron a presentarse grietas y hasta socavones, “que ahora estamos revisando”. Uf.

› “La transformación avanza”

Con la novedad de que empezaron a circular los spots de la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre su primer informe de Gobierno. En los primeros tres, liberados ayer, nos comentan, se distinguen una reivindicación de los derroteros de la 4T y una enumeración de resultados sobre obras y programas en materia de salud, así como los de carácter social como la pensión a mujeres de 60 a 64 años, becas para secundaria y salud casa por casa. “El sello de la Cuarta Transformación es la justicia social. El dinero que antes se robaban hoy llega al 82 por ciento de las familias”, dice en uno de ellos. “Somos un gobierno con principios y con causas, nos guían las grandes culturas originarias, nuestra historia y la máxima de que por el bien de todas y todos primero los pobres… gobernamos con honestidad y amor al pueblo. Hoy México es más libre, soberano, justo y democrático, con mejores salarios, programas de bienestar e inversión. El país tiene rumbo. Con principios y honestidad la transformación avanza”, sostiene en otro la mandataria. Ahí el dato.