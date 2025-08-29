› Se le tambalea triunfo a Máynez

Y al que se le tambalea uno de los que se suponía era un triunfo en la pasada elección en Veracruz es a Movimiento Ciudadano. Y es que resulta que ayer la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en Xalapa, determinó que deben ser recontados los votos de la elección en el municipio clave de Poza Rica, acción que, determinó, ocurrirá el próximo 10 de septiembre. Es sabido que ésa fue una de las elecciones más cerradas pues entre el candidato de MC, Emilio Olvera, y la morenista Adanely Rodríguez, sólo hubo una diferencia de 500 votos, que equivalen al 0.87 por ciento del total. Nos recuerdan que desde la misma noche de la elección Jorge Álvarez Máynez ya cantaba victoria en ese ayuntamiento, y se fueron a la pelea en el OPLE, sólo que el caso sería controvertido después ante tribunales electorales. Nos hacen ver que en este caso el partido fosfo podría acudir a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para tratar de parar el recuento. Por lo pronto, habrá que ver el jaloneo entre partidos que esta decisión reactivará. Pendientes.

› Experimentos de Zaldívar

Varias cejas se levantaron ayer con la participación del expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, en el podcast La Moreniza, que conduce la presidenta del partido guinda, Luisa María Alcalde. Y no porque sea un foro partidista, nos comentan, sino porque al hablar de la reforma al Poder Judicial, sostuvo: “Va a salir bien el experimento de la Corte”. Y en otra parte mencionó: “Soy optimista y tenemos la esperanza y la confianza de que este experimento, ejercicio, apuesta por una nueva justicia va a funcionar”. Y pues sí, saltó el uso de la palabra “experimento” por parte de quien tuvo a su cargo instrumentar la reforma cuyo principal eje es la elección de jueces, magistrados y ministros y que implantará un nuevo modelo de justicia para el país. No se le puede criticar al funcionario que haya sido sincero en su sentir, como tampoco podría cuestionarse nada a los muchos a los que esa declaración les trajo a la mente la frase aquella de “¡agárrense!”.

› El héroe de Castro Cosío

No estaría mal que alguien le hiciera saber al senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, que en Baja California Sur está su principal fan. Se trata del gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, quien ayer de plano lo calificó como “un gran patriota, un mexicano excepcional”. El aún presidente del Senado ha recibido muestras de solidaridad, pero nadie se había atrevido a considerarlo un “patriota”. Al tener a Noroña como la figura a seguir, piensan muchos, se entiende la desfachatez con la que el miércoles Castro Cosío justificó su viaje a San Diego, el pasado fin de semana. “Estamos aplicados en el tema de la seguridad, eso no significa que me tenga que encerrar en el Palacio de Gobierno porque hay problemas sociales”, respondió, con enfado, a la pregunta de un reportero. La violencia, por cierto, no cede, y se ha intensificado en los últimos días en La Paz y Comondú, por lo que parece inminente una intervención de la Federación. Atentos.

› Revancha en Zacatecas

No debe ser fácil para las autoridades de Zacatecas asimilar que se derrumbó, antes de que se pusiera el primer ladrillo, la obra insignia de la administración de David Monreal. Sólo así se entiende la persecución judicial que, según el abogado Jorge Rada Luévano, se ha desatado en su contra. Y es que, además de frenar el Viaducto Elevado de la capital, el despacho del litigante también provocó que se suspendieran las corridas de toros desde 2022. Y en estos momentos tiene en vilo a la Feria Nacional Zacatecas 2025, el máximo evento de la entidad, ya que en los próximos días un juez federal decidirá si le concede o no la suspensión provisional que solicitó. El mismo día que presentó el recurso, el abogado fue notificado de una audiencia de imputación por una denuncia presentada en su contra en 2018, que durante años se mantuvo en el cajón. En política, todo mundo lo sabe, no existen las coincidencias, y sí, en cambio, la jiribilla. ¿Será?

› El aval a Laura Itzel

Quien llega a la presidencia del Senado con mucho apoyo de parte del movimiento de la 4T y del Gobierno y hasta ahora sin cuestionamientos mayores de la oposición es Laura Itzel Castillo, quien a partir del próximo lunes encabezará la Mesa Directiva y tendrá por ende en sus manos la correcta realización de las sesiones en la Cámara alta. Se trata de un espacio de la mayor relevancia y se ha ya señalado que representará un giro en cuanto a formas, luego de que el saliente Gerardo Fernández Noroña fuera de más a menos en esa posición. El apoyo más fuerte a Laura Itzel vino ayer de la Presidenta Claudia Sheinbaum: “Ah, qué bueno. Es hija de Heberto Castillo, un gran luchador social y un gran ingeniero, él inventó la tridilosa. Y además, un gran luchador social, él formó en su momento el Partido Mexicano de los Trabajadores. Y Laura es también una gran luchadora social, y qué bueno que es ahora presidenta”.

› Animosidad no baja

Ya se verá si alguna acción calma la cólera que ha surgido entre morenistas y priistas tras el episodio violento ocurrido el miércoles en la sede alterna del Senado. Y es que ayer, Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, después de dar una conferencia para arremeter contra el morenista Gerardo Fernández Noroña, a quien calificó de “patán, barbaján, coyón y corruptazo”, se sumó a la marcha de cenecistas para exigir presupuesto al campo, y de paso llamar a la oposición a crear un frente contra el gobierno de Morena. Enfundado en una camisa roja con su apodo, Alito, pidió a los partidos opositores no tener miedo para enfrentar lo que, dijo, es una ofensiva gubernamental que quiere callar las voces contrarias al régimen y la persecución política en su contra. No pasó mucho tiempo para que legisladores morenistas exhibieran en las benditas redes la pobre convocatoria que esa movilización tuvo. Sigue la animosidad a tope, así que hoy pendientes.