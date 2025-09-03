› Un curioso en la Corte

Entre algunos asistentes la noche de lunes a la instalación de los nuevos ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos cuentan, llamaron la atención dos cosas: primero, que una inquieta persona estuviera sentándose en un lugar que sólo le corresponde ocupar a quienes llevan a cabo las sesiones del pleno del máximo tribunal. ¿Por qué actuaba de esa manera y no respetaba el espacio? Ahí la inquietud. Ah, pero pues resulta que entre los propios asistentes a esa ceremonia indicaron que esa persona era Miguel Torruco, integrante de Morena que tiene un cargo denominado director Nacional de Promoción al Deporte y Bienestar, un programa adscrito a la SEP. Y ahí saltó la otra inquietud, quién lo invitó y por qué, porque resulta que en ese espacio había gobernadores, magistrados electorales, secretarios de Estado, familiares de los nuevos ministros… y Torruco, que andaba de curioso. Uf.

› La mano de Luz Elena

Algo para destacar es la extensión del acuerdo entre el Gobierno y los empresarios gasolineros del país para que los precios de los combustibles continúen estables. La Presidenta Claudia Sheinbaum se reunió ayer con los principales empresarios del ramo en Palacio Nacional, con quienes acordó extender el pacto. “Agradezco a las y los empresarios gasolineros del país la renovación de la estrategia para la estabilización del precio de la gasolina”, escribió la Jefa del Ejecutivo federal, en sus redes sociales, al término de la reunión. Dicen los que saben que detrás de este acuerdo, por el que se mantiene la estabilidad en los precios de la gasolina y el diésel, está la mano de la secretaria de Energía, Luz Elena González, quien un día sí y otro también se reúne o intercambia llamadas con los principales líderes del sector energético, tanto de la parte empresarial como de la sindical, que también tiene vela, y mucha, en el entierro. Ahí el dato.

› A repavimentar

Y donde se alista el inicio de un fuerte programa de repavimentación es en la Ciudad de México, entidad gobernada por la morenista Clara Brugada. Es relevante el anuncio que hizo la mandataria capitalina, nos hacen ver, por la extensión que abarcará la primera etapa a desahogarse entre 2025 y 2026: serán 250 kilómetros —distancia que va de la Ciudad de México a Querétaro— de los mil 100 que miden las vialidades primarias de la capital. El programa iniciará en octubre, es decir, apenas termine la época históricamente más complicada en temas de lluvias. Es sabido que en la ciudad ya se había desplegado un programa de mantenimiento que implicó el despliegue de 500 trabajadores y 100 cuadrillas. Brugada ha señalado que al envejecer la carpeta asfáltica se forman grietas por donde se filtra el agua de lluvia, lo que provoca que el pavimento se debilite y se formen baches, mismos que han surgido porque “han sido los meses más lluviosos desde 1940”.

› La nueva ley de Lenia y Layda

Una vez que pasó la maratónica toma de protesta de los nuevos integrantes del Poder Judicial, nos piden reflexionar sobre las declaraciones de la ministra de la SCJN, Lenia Batres, del pasado 29 de agosto, cuando se pronunció por una “sanción inmediata” para los medios que no acaten los requerimientos derivados de la Ley del Derecho de Réplica. Entrevistada por Sabina Berman, Batres dijo que la legislación actual es “absolutamente disfuncional” y no garantiza que los medios rectifiquen información falsa de manera rápida y efectiva. Sólo que… aplicar “sanción inmediata” equivaldría a hacer juicios sumarios, sin darle al medio la posibilidad de defenderse. Por otro lado, ¿de qué forma se llevaría a la práctica la sanción inmediata? ¿Con censores judiciales, como el que le impusieron a un periodista de Campeche? Nadie imaginaba que la gobernadora de esta entidad, Layda Sansores, se convertiría en ideóloga de un sector de la 4T.

› Enfurece el Jaguar

Y hablando de, vaya berrinche el que hizo ayer la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, porque durante la 51 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, realizada ayer en Palacio Nacional, se expuso que en su entidad ha aumentado el robo de vehículo. La mandataria estatal aseguró que el porcentaje mencionado era exagerado en comparación con los números reales, por lo cual pidió una “reconsideración”. Y no faltó el malicioso que comentó, en privado, que qué bueno que no expusieron la incidencia de los delitos sexuales, los cuales se han disparado considerablemente durante su mandato, porque entonces su enojo hubiera sido mayor. Ah, por cierto, Layda advirtió que en su estado no se puede invertir más en seguridad, porque los cambios que llega a sufrir el precio del petróleo le pegan a Campeche. “Si hoy el petróleo está mal, nosotros somos los que padecemos las consecuencias… si se llega a solucionar, podremos; si no, no se puede”. Tsss.

› Tiempo de mujeres

Un arduo trabajo de operación política al interior de Morena logró destrabar la renovación de la Presidencia de la Mesa Directiva de San Lázaro, cuya presidencia recayó en la panista Kenia López Rabadán. De esta forma, dos mujeres encabezan las respectivas cámaras del Congreso de la Unión. Y, más allá de la condición de género, hay que ver a quiénes suplen. En el Senado, Laura Itzel Castillo recibe el cargo de un Gerardo Fernández Noroña que se caracterizó por su comportamiento nada institucional, su intolerancia y su soberbia, que lo llevó a obligar a un ciudadano a ofrecerle disculpas. Y en Diputados, Kenia sustituye a Sergio Gutiérrez Luna, cuyo trabajo quedó eclipsado por el sainete relacionado con Dato Protegido y por el escándalo derivado de los lujos que ostentaron él y su esposa, Diana Karina Barreras. Sí es tiempo de mujeres, pero también, nos dicen, de una conducción más civilizada de los trabajos en el Poder Legislativo. Veremos.