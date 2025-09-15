› Por fin los terminan de adscribir

Dos semanas después de que rindieron protesta, los 846 nuevos jueces y magistrados por fin tienen certeza sobre dónde les tocará ejercer su función. Y es que el Órgano de Administración Judicial terminó ya de definir cuál será la adscripción de cada uno y que sus funciones comenzarán a partir de hoy, 15 de septiembre. Se trata de un día simbólico, porque justamente es independencia lo que deberán mostrar con sus fallos tras ser electos por el pueblo. El órgano que reemplazó al Consejo de la Judicatura Federal ha señalado, por lo pronto, que de esta forma “sienta las bases para la nueva impartición de justicia de calidad, ágil, cercana a la gente y con rostro humano”. Lo que es un hecho es que ahora sí empieza la nueva era judicial. Desde campaña, varios de los candidatos que lograron el cargo veían en la elección una fuente de legitimidad; sin embargo será su accionar cotidiano y el que hagan notar un cambio lo que finalmente se las dé, nos comentan.

› Explosiones, socavones, inundaciones…

Qué complicados tiempos, nos dicen, atraviesa la alcaldía de Iztapalapa. Y es que en esa demarcación ocurrió la tragedia del Puente de La Concordia que provocó 13 decesos, y mantiene hospitalizadas a 40 personas, de acuerdo con los reportes de ayer de la Secretaría de Salud capitalina. Pero también ahí, en la colonia Renovación, se abrió el sábado un socavón que engulló casi completo un camión de refrescos. La causa, se dijo, fue la ruptura de un tubo colector debido a hundimientos que hay en el lugar. La autoridad indicó que se trata de una red de drenaje muy antigua. También en Iztapalapa las lluvias de ayer anegaron partes importantes de la colonia Santa Martha Acatitla, por la insuficiencia de la red de drenaje, y la Unidad Habitacional La Colmena. En la demarcación que encabeza la morenista Aleida Alavez se suman los problemas y afloran las vulnerabilidades. Ahí, a causa del accidente de la pipa, se tomó la decisión de cancelar los festejos patrios. Así la situación.

› Golpe a producción de marihuana en CDMX

Y hablando de asuntos de la Ciudad de México, resulta que fuerzas federales y capitalinas dieron ayer un golpe importante a una red que se dedicaba a la producción y comercialización de “marihuana de diseño”, la cual incluso, reportaron autoridades, tenía operaciones en Costa Rica y Guatemala. Gracias a un despliegue simultáneo se efectuaron tres cateos en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez e Iztacalco. En la primera de las acciones cayó la cabeza del grupo y tres allegados a los que se les acusa de tener vínculos con La Familia Michoacana. En el inmueble revisado en Iztacalco, alcaldía a cargo de Lourdes Paz, fue asegurado un invernadero de marihuana formado por mil 153 plantas. En tanto, en la Benito Juárez, donde gobierna Luis Mendoza, fueron decomisados 139 paquetes y un costal con 35 kilogramos de marihuana, lo que eleva el total del aseguramiento a más de 170 kilogramos en distintas etapas de producción. En las acciones participaron elementos de Defensa, Marina, SSPC, FGR y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

› Avance relevante

Y fue la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes la que informó que el avance de la obra civil del tren El Insurgente que contactará el tramo Zinacantepec, en el Estado de México, con el Metro Observatorio, en la Ciudad de México, reporta un avance del 98 por ciento. “Actualmente se tiene la vía férrea hasta la estación Observatorio, que permite la continuidad en la instalación de los subsistemas ferroviarios en la pista de rodamiento, y se efectúa el montaje de vía, catenaria, canalizaciones, cableado de media y baja tensión, energía, señalización y sistemas de telecomunicaciones. Asimismo, en las estaciones de Santa Fe y Vasco de Quiroga se trabaja en las pruebas de equipamiento electromecánico, atención de detalles de arquitectura y urbanización de las vialidades de acceso”, señaló la dependencia a cargo de Jesús Esteva. Actualmente, ese sistema de transporte opera en las estaciones de Zinacantepec (terminal), Toluca Centro, Metepec, Lerma y Santa Fe, ésta última como terminal provisional. Cuando se concluya se estima que trasladará a 230 mil pasajeros diarios. Ahí el dato.

› Mexicanos en la flotilla rumbo a Gaza

En medio del escalamiento de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza y los mensajes que dan cuenta de que estas acciones no son rechazadas por Estados Unidos, el Gobierno de México solicitó a Israel garantizar los derechos de los connacionales que se encuentran a bordo de la flotilla Global Sumud que viaja hacia la zona para entregar ayuda humanitaria. “La Cancillería, mediante canales diplomáticos, ha solicitado al Gobierno de Israel que, ante cualquier eventualidad en ese país, se respeten los derechos de las personas mexicanas y se les facilite la asistencia y protección consular con base en las convenciones internacionales en la materia”, se informó ayer. Y se reportó también que tras los ataques a embarcaciones los connacionales se encuentran a salvo. Es sabido que México mantiene la posición de dos estados, la cual acaba de ser refrendada en la ONU, pero también es cierto que el gobierno de Benjamin Netanyahu ha catalogado a la flotilla en la que viajan siete connacionales como terrorista. Pendientes.

› Ganando tiempo

Más temprano que tarde, nos dicen, la justicia alcanzará al exsecretario de Seguridad de Tabasco Hernán Bermúdez, vinculado con el grupo delictivo La Barredora. Lo anterior viene a cuento luego de que el exfuncionario estaría buscando retrasar su juicio de extradición. Incluso hay quien considera que eso sólo hará que el proceso penal que le espera en México sea más determinante, también porque huyó a sabiendas de que ya se le investigaba y de que se iba a solicitar su detención. Es factible que sus abogados le hayan recomendado ganar tiempo, al rechazar su extradición voluntaria desde Paraguay. Por lo pronto, aquí en el país, su captura ha reavivado el debate sobre la infiltración del crimen organizado en las estructuras gubernamentales, sobre todo a nivel local. De acuerdo con algunas voces de expertos, esto puede también marcar el tono del diálogo que mantienen los gobiernos de México y Estados Unidos.