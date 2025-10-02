› Nuño fosfo

Con la novedad de que Movimiento Ciudadano, el partido de Dante Delgado que dirige Jorge Álvarez Máynez, sigue dando muestras de que no tiene problema en convertirse en nueva oportunidad para políticos priistas del peñismo. Ayer, nos cuentan, quien fuera secretario de Educación hace dos sexenios teniendo como una de sus principales banderas aplastar al sindicato magisterial estuvo en un evento que llevó por nombre “México tiene futuro, una alternativa a 7 años de Morena”. Entre quienes conocen del tema nos hacen ver que cada vez más extricolores de la misma época están siendo fichados por el partido fosfo fosfo, pues recién se vio en otro evento del mismo instituto político a Enrique de la Madrid, y desde hace tiempo se sumó a las filas naranjas Claudia Ruiz Massieu. Ya se verá qué puede hacer en favor de la causa naranja su nueva adquisición, nos comentan, porque se está configurando un tablero político en el que unos bien podría decirse que suman, pero también hay otros que en una de ésas podrían restar.

› Marcha del 2 de Octubre

Y es la policía capitalina la que prepara el operativo que habrá de desplegar este día entre la Plaza de las Tres Culturas y el Zócalo capitalino, a propósito de la marcha que realizarán estudiantes, agrupaciones sociales y múltiples colectivos en conmemoración del 2 de octubre. Ayer la dependencia capitalina informó que se tiene previsto que la movilización inicie alrededor de las cuatro de la tarde, por lo que llama a los automovilistas a tener en cuenta una serie de cortes que afectarán la circulación en la zona centro de la capital. Además, dio a conocer algunas rutas alternas por las que se podrán mover los vehículos: entre ellas la avenida Insurgentes hacia el norte y hacia el sur; la avenida Eje 1 Oriente, de norte a sur; Manuel González, de oriente a poniente, así como Avenida Chapultepec en sus dos sentidos, avenida Doctor Río de la Loza de poniente a oriente y José María Izazaga de oriente a poniente. Se espera una nutrida participación con expresiones de solidaridad con Palestina, y contra la violencia en escuelas.

› Y que se balconea

Nos hacen ver que fue la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Lenia Batres la que exhibió algunos datos que terminaron exhibiéndola un poco. Y es que presentó la cifra de funcionarios asignados a cada ponencia de los ministros de la anterior integración del máximo tribunal, y de acuerdo con ello, su ponencia tuvo durante la segunda mitad de 2024 un total de 74 personas en labores jurisdiccionales. La ponencia de Batres sólo era superada por la de la hoy ministra en retiro y expresidenta de la SCJN Norma Piña, quien tuvo 150 funcionarios a su cargo. Lo que llama la atención de esos números, es que, pese a haber tenido a un ejército de colaboradores, fuera la ministra a la que se le señaló de tener mayor rezago en la resolución de asuntos de la extinta Segunda Sala, pues de los 47 pendientes, 36 correspondieron a la ponencia de Batres Guadarrama, a pesar de que ella se defendió diciendo que fue a quien se le turnaron más asuntos. Uf.

› Balones en el Senado

Un par de viñetas quedaron ayer para el registro en la comparecencia del secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, en el Senado. La primera de él mismo, nos comentan, cuando respondió a la legisladora priista Carolina Viggiano, quien le dijo: “Usted decida qué tipo de secretario quiere ser: un secretario que va a ser la tapadera, un secretario que va a decir a todo sí o un secretario responsable. Porque hoy es usted un hombre que se dice de izquierda, pero muy conservador y un mal neoliberal”. El funcionario le respondió: “Agradezco a la senadora Viggiano que me considere un muy mal neoliberal, porque creo que soy un pésimo neoliberal”, y entre aplausos de la bancada de Morena completó: “Soy un economista de la Cuarta Transformación”. ¿Qué tal la bajada de balón? Y hablando de balones en la Cámara alta el que ayer siguió de reojo en su iPad el partido entre el Barcelona y el PSG fue el coordinador de los morenistas, Adán Augusto López, que no deja de estar bajo los reflectores y sumando facetas. Ahora fue la de fan de la Champions.

› Divide amistad con Israel

Nos platican que, en medio de la tensión por la intercepción de la flotilla Sumud en Medio Oriente, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, rechazó ayer la “postura extrema” de los diputados de Morena que pidieron su baja del Grupo de Amistad México-Israel. “Yo rechazo eso, porque no es propio de esta Cámara de las y los Diputados. Aquí no hay estudio de la política exterior, son grupos de amistad”, dijo. Subrayó que “aquí no estamos para juzgar la actuación de nadie y se trata de establecer vínculos que hagan crecer a los dos pueblos”. Y dijo que, “por lo tanto, rechazamos esa postura extrema de quienes quieren traer polarizaciones a esta cámara, cuando lo que requiere México en estos momentos es unidad”. Moreira adelantó que en los próximos días se llevará a cabo la instalación, cancelada el lunes pasado, luego de que los morenistas Luis Humberto Fernández, Petra Romero y Aremy Velazco declinaron participar en dicho grupo para “no legitimar políticas de agresión y exterminio de ese país”. Pendientes.

› Raspones inmobiliarios a Alito

Y es al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, al que parece que se le viene encima otra oleada de raspones político-inmobiliarios. Porque resulta que la gobernadora Layda Sansores, al dar cuenta de la expropiación que realizó de terrenos que, dijo, están a nombre de la mamá y el arquitecto de Alito, en los cuales se construirá un campus de la Universidad Rosario Castellanos, dio otro dato relevante. Que tiene detectados 34 terrenos más, con sus respectivas escrituras, cuyos propietarios son “prestanombres” del exgobernador de Campeche. Dijo además que en el caso de los espacios que ya fueron considerados de utilidad pública en el diario oficial estatal ya no procederán los amparos. La mandataria se mostró muy alegre con los terrenos y sus características, pues los definió como una chulada. Mientras Moreno Cárdenas anunció que procederá legalmente ante la decisión del gobierno estatal y dijo que ninguna mentira lo va a silenciar. Uf.