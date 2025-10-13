› Nuevamente, diferencia ante las emergencias

Notables diferencias se aprecian en la forma en que el Gobierno actual atiende las contingencias provocadas por el clima en comparación a como se hacía en el pasado reciente. La principal es que la Presidenta se ha puesto al frente de la respuesta del Gobierno. Acudir a las zonas afectadas para pulsar de manera directa la dimensión del problema y para que los ciudadanos se sientan acompañados —sin importar que pueda haber personas desesperadas por la desgracia—, es una diferencia central respecto a lo que ocurría en el sexenio pasado en el que preocupaba que se dañara la “investidura presidencial”. Sheinbaum, acompañada de ambos titulares de las Fuerzas Armadas, ha delineado los pasos a seguir y los ha comunicado: atención de la emergencia, rescate, entrega de agua y víveres, luego, acciones de limpieza y enseguida censo y entrega de apoyos para la recuperación. Con megáfono en mano, Claudia Sheinbaum encabeza las acciones de atención directamente en las zonas de desastre. Ahí el dato.

› Contención de la rapiña

TE RECOMENDAMOS: QUEBRADERO La 4T y el enjambre de la corrupción

Las lluvias que han afectado fuertemente a la región de La Huasteca han venido a recordar el impacto de los huracanes Otis y John en Guerrero, y no sólo por el sufrimiento que las inundaciones producen a las personas, sino también por las acciones de rapiña que han comenzado a ser reportadas sobre todo en las llamadas benditas redes. La necesidad de obtener alimentos, agua o algún bien de primera necesidad es comprensible ante una circunstancia complicada como la actual, nos comentan. Lo que no se entiende es que en sitios donde los niveles de agua no han terminado de bajar aparezcan personas que se llevan de establecimientos aparatos electrónicos o motocicletas. La experiencia que se vivió en Acapulco, en la que de pronto los hurtos de este tipo parecían la regla y no la excepción, dejó la lección de que la contención es también una acción que ayuda porque da cuenta de la presencia de la autoridad, necesaria para que la ayuda fluya, nos comentan.

› ¿Resolverán colegio y alcaldía ÁO?

En estas páginas se conoció hace unos días la denuncia que hicieron vecinos por el caos vial que provoca el Liceo Mexicano Japonés en Jardines del Pedregal a las horas de entrada y salida de sus alumnos. La saturación de vehículos y la falta de orden, sobre todo, en la calle Camino a Santa Teresa no son problemas recientes, nos hacen ver, y como no se han atendido de manera definitiva, provocaron un gran hartazgo. Tras la publicación del caso se conoció que el colegio tomará medidas para tratar de aminorar el problema, entre ellas considera hacer ajustes de horarios y volver obligatorio el transporte escolar. Sin embargo, por los antecedentes que hay, de parte de los vecinos existe aún inquietud de que realmente se atienda de fondo el problema. Habrá que estar pendientes de lo que ocurra dentro de unos días, pero también de las acciones que tome la alcaldía, a cargo de Javier López Casarín, para mejorar la convivencia en esa comunidad.

› Edil regañado

Y, por cierto, que en el recorrido que realizó la Presidenta Claudia Sheinbaum por Huauchinango, Puebla, los ciudadanos exhibieron a su presidente municipal, Rogelio López. Y es que cuando la mandataria atendía a la gente, hubo quien le comentó que en la zona de la colonia Chapultepec había personas incomunicadas. El edil intentó reaccionar y dijo: “Ya se está trabajando allá”, palabras a las que no dio mucho crédito Sheinbaum: “Usted me dice que sí trabaja, pero la gente me dice que no, y la verdad yo prefiero creerle a la gente”, le dijo de plano Sheinbaum a López Angulo, quien, por cierto, no es la primera vez que ha sido presidente municipal, pues también lo fue en el periodo 2008-2011. Quienes lo conocen lo ubican como un consumado chapulín, pues ha sido priista, luego se volvió verde y trabajó en favor de la candidatura del morenista Miguel Barbosa a la gubernatura. Ganó de nuevo el ayuntamiento compitiendo por Morena y recién se reeligió. ¿Qué tal?

› Develación para otra ocasión

Con la novedad de que las lluvias y la estela de muerte y afectaciones que han provocado en al menos cinco estados, afectaron también algunas actividades que se tenía previstas en el Senado. Entre ellas hay un par del morenista Gerardo Fernández Noroña. “Debido a las graves afectaciones de las lluvias he decidido posponer la presentación de la denuncia por invasión a mi privacidad en la Fiscalía General de la República y también decidí que se pospusiera la develación de la pintura como presidente de la Mesa Directiva del Senado”, publicó ayer en las benditas redes. Por supuesto, las reacciones de los usuarios de esa red social no se hicieron esperar. Varios afirmaron desconocer que se tuviera que realizar un acto con toda una formalidad para la develación del cuadro del legislador. Y a algunos más les pareció que la posposición simplemente no ameritaba hacerle publicidad. “Gracias por el detallazo, estábamos con la preocupación”, le escribieron. ¡Cómo son!

› Vacían el INE

Cómo estarán las cosas en el Instituto Nacional Electoral, encabezado actualmente por Guadalupe Taddei, nos comentan, que nomás 970 trabajadores se anotaron al proceso de retiro voluntario, para acceder así a una liquidación y a un pago extra. O sea para mandar a volar su permanencia en el instituto. En total, de acuerdo con reportes periodísticos, son 707 del área administrativa y otros 263 del servicio profesional electoral nacional. Por supuesto que al conocer el dato, varios levantaron la ceja entre quienes llevan a cabo este proceso y de inmediato sacaron la calculadora, porque todo parece indicar que los recursos que se tenían previstos para este programa simplemente no alcanzarán para todos los interesados. Ya hay quienes suponen que detrás de esta realidad existe el temor de que con una reforma electoral se busque hacer más pequeño al INE, con lo cual a más de uno le darán las gracias y en una de ésas sin garantías de ser liquidados. Uf.