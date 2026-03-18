› Alerta de carpetazo

Nos piden estar muy atentos a los próximos fallos que se den en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, debido a que, como se dio a conocer ayer, existen altas posibilidades de que esta instancia exonere a Pío López Obrador, hermano del expresidente, por los videos difundidos hace seis años en los que se ve un ir y venir de sobres amarillos, presuntamente con dinero en efectivo. Comentan que este planteamiento será presentado por la magistrada Mónica Soto, quien propondrá rechazar la petición del PAN de reabrir el caso y confirmar la determinación que hizo el Instituto Nacional Electoral el año pasado sobre que no hay pruebas contundentes para acusar al hermano de AMLO de desviar recursos hacia Morena. Incluso, se advierte, el proyecto que defenderá Soto también sostendrá que aun cuando el propio Andrés Manuel López Obrador admitió en su momento que lo que había en esos sobres eran “aportaciones para apoyar al movimiento” no sugiere la confesión de un delito. Ahí el dato.

› “Duende machista”

Muchas posiciones se han fijado alrededor del Plan B electoral que presentó el Gobierno ante el Senado de la República; sin embargo, uno de los que más reflectores robó fue el de la presidenta de la Mesa Directiva en San Lázaro, Kenia López Rabadán. La diputada panista, quien desde que dirige la Cámara baja se ha esforzado por verse más institucional y menos combativa hacia el oficialismo —como solía ser en su anterior faceta de senadora—, criticó que el nuevo planteamiento de reforma constitucional no esté considerando el principio de paridad de género que está inscrito en el artículo 115 de la Carta Magna. “Es un duende machista”, dijo a los medios de comunicación en referencia a la persona responsable de la redacción del proyecto legislativo. “Yo creo que fue un error, pero hay que corregir los errores”, declaró. Tuvieron eco sus señalamientos, pues poco después desde Gobernación se mandó la corrección al fragmento del artículo 115 que se quitó por error. Uf.

› El desafío de Mayer

Y el que anda portando la camiseta de la rebeldía, nos cuentan, es el diputado federal morenista, Sergio Mayer, quien ya levantó la mano para retomar sus actividades legislativas luego de que pidió licencia para participar en un famoso reality show en Estados Unidos. Resulta que el también actor no fue, no quiso ir o se le olvidó atender la cita que tenía para comparecer ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de su partido, donde le iniciaron un procedimiento interno debido a su decisión de cambiar su curul por La casa de los famosos de la cadena Telemundo. Y aunque previamente dijo que no haría ningún berrinche si dicha comisión decidía no devolverle sus derechos partidistas, incluso si se determinaba que no podía volver a San Lázaro, su falta de ayer lo pone en una situación más complicada, pues, según lo que ya había adelantado la CNHJ, esta actitud haría que Mayer perdiera su derecho a audiencia y se le tomaría por “confeso” respecto a los señalamientos hechos en ese proceso, como que dañó la imagen del partido. La resolución se daría a conocer el próximo 9 de abril. Pendientes.

› Cumbre Iberoamericana

Pareciera que los gestos recientes de la Corona de España para con México y el reconocimiento —aunque sea discreto y espontáneo— de ciertos abusos del imperio español durante la época colonial han hecho que desde aquí también se abran algunas puertas que durante el gobierno pasado se veían difíciles de abrir. Ayer, la Presidenta Claudia Sheinbaum no descartó la posibilidad de asistir a la Cumbre Iberoamericana de 2026, que se celebrará en Madrid en noviembre próximo. Nos hacen ver que ése “pues vamos a ver” que enunció la mandataria cuando le preguntaron si aceptaría la invitación a esa reunión de líderes ha sido suficiente para un intercambio de buenos ánimos entre los Jefes de Estado de ambas naciones y que, de confirmarse la participación de la Presidenta, también se marcaría un importante hito, ya que México no ha asistido a nivel presidencial a la referida cumbre desde 2018, por la pausa en las relaciones México-España que se fijó durante la administración anterior, precisamente por este debate que ha agitado y polarizado al entorno político de las dos naciones.

› ¿Reculará el PT?

Y cuando ya se daba por descontado el apoyo del PT al Plan B de la Presidenta Claudia Sheinbaum —bueno, hasta Alberto Anaya y Reginaldo Sandoval aparecieron en las fotos tomados de las manos de sus pares de Morena y el PVEM con un letrero de fondo que decía “apoyo total” en un evento en el que también se utilizaron calificativos como incondicional y absoluto— resulta que los primeros ya estarían empezando a plantear objeciones. Y es que varios reportes periodísticos ayer daban cuenta de un rechazo a la parte en la que se plantea que las elecciones del año entrante se pudieran empatar con la consulta de revocación de mandato, es decir, la posibilidad de que la Presidenta Claudia Sheinbaum aparezca, aunque para otros fines, en una boleta ese día y además que pueda previamente hacer campaña. Y es que ahora voces petistas consideran que con esta medida, quienes resultarían más beneficiados serían los candidatos de Morena, al asociar a la mandataria con esa fuerza política. Ya se verá si tienen fondo estos peros o si se trata de expresiones aisladas.

› Llegó la CNTE, agárrense

Y a partir de hoy y hasta el viernes la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación será, a querer o no, parte de la vida de muchos capitalinos pues realizan su jornada de lucha. Para ir calculando, será más o menos a las 9:00 de la mañana que inicien sus movilizaciones y afecten una vialidad como Reforma. Se prevé que su movilización sea masiva no sólo en la CDMX, sino en diversas entidades federativas. Es sabido que la principal petición de los profesores, la de ajustar la ley de pensiones del ISSSTE, tiene remotas posibilidades de ser atendida, dados los fuertes impactos que tendría para las finanzas públicas del país. Algo que el propio Gobierno federal ha reiterado. El gremio de los comerciantes es el que espera el mayor impacto y por ello ya clama que la Coordinadora no abuse y que las autoridades se apliquen para atenderla. “El cierre de vialidades, la disminución del flujo peatonal y las interrupciones logísticas derivadas de bloqueos prolongados impactan directamente en sus ingresos, operación y estabilidad laboral”, refirió ayer la Canaco. Uf.