› Estocada final a MC

Estocada final, nos comentan, la que dio ayer a Movimiento Ciudadano el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al conceder a Adanely Rodríguez, de Morena, el triunfo electoral en Poza Rica, Veracruz. Fue largo el litigio que mantuvo el partido que dirige Jorge Álvarez Máynez. Poza Rica —municipio, por cierto, severamente afectado por las lluvias y las inundaciones— se consideraba entre los mayores triunfos naranjas en los pasados comicios en Veracruz, algo así como su joya de la corona, pero en la batalla en tribunales los fosfo-fosfo sólo acumularon derrotas. El caso es que la votación de los magistrados electorales fue ayer de 6 a 1, lo cual da cuenta de que los reclamos de supuesto fraude nunca tuvieron sustento. Por cierto que, nos dicen, si fuera cierto que Nahle estuvo detrás, está claro que aunque con otros temas no puede, a los pastoreados por Máynez sí les dio un tremendo coscorrón.

› Noroña en sala VIP

Nos hacen ver que pese a las duras críticas que ha recibido por los lujitos que se da durante sus viajes, el senador Gerardo Fernández Noroña los mantendrá. Y es que circula en las benditas redes una nueva imagen en otro sitio tras el tour que le dieron por Cisjordania y Emiratos Árabes Unidos —a Gaza por motivos de seguridad simplemente no fue—. En la nueva imagen, nos cuentan, el senador con licencia ya no aparece en la cómoda habitación de hotel en la que se hospedó durante su viaje, ni tampoco en el vehículo que lo trasladó a museos y encuentros con funcionarios palestinos. Ahora figura en lo que parece una sala VIP de aeropuerto. En la foto se le ve acompañado de su colaborador Emiliano, quien se hiciera famoso por aparecer con collarín y cabestrillo tras ser derribado en el pleito que sostuvieron Alito y su jefe. Se ve a ambos personajes con maletas y superando el hastío que les provoca la espera con latas de agua Perrier. Ahí nomás.

› Quién es quién en las... ¿preguntas?

Vaya aparición la que hizo Liz Vilchis, la exencargada de “Quién es quién en las mentiras”, el afamado segmento de la antigua mañanera del antiguo presidente. Tras varios meses fuera del ojo público, Elizabeth regresó al Salón Tesorería de Palacio Nacional, pero ahora como reportera. “Liz, no te reconocí”, le dijo muy amable la Presidenta Claudia Sheinbaum, a quien Vilchis avisó: “Sí, soy yo, ahora estoy de este lado, haciendo periodismo”. Acto seguido, la exfuncionaria federal —que se ganó bastantes aplausos de las huestes obradoristas y repudios de hacedores profesionales de periodismo cuando fueron señalados sin justificación— se estrenó en el bando de los “mirones profesionales”, como definía AMLO a los reporteros, lo que causó un montón de cejas y hombros levantados entre sus ahora colegas.

› Y ahora Batichica vs. Batichica

Nos cuentan que la diputada de Morena Gabriela Jiménez sigue en el pulso con su compañera de bancada Jessica Saiden Quiroz, ahora podría decirse que para determinar quién de las dos es más Batichica. Y es que después de que se les vio a ambas en una especie de disputa para aparecer, por protocolo o lo que fuera, junto al secretario de Seguridad Omar García Harfuch —a quien muchos llaman Batman—, Jiménez insistió, recordó y remarcó que ella tenía más derecho que Saiden porque ella es vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados. Cuando la prensa le preguntó si no se sentía ofendida porque le dijeran Batichica, como a su colega, ella respondió que no. Es más, aclaró que no sólo es Batichica, sino que es la “Batichica vicecoordinadora” y adelantó que este Halloween se vestirá como tal en un evento que tendrá con niños de Azcapotzalco, su distrito. Y también anticipó a los medios que les mandará fotos. Qué tal.

› El que no espejeó

Nos dicen que el que anda muy descontrolado es Simón Levy. Al exfuncionario federal no le fue suficiente con todo el teatro que montó la víspera, con varios actos, sobre su situación legal y geográfica. Antier ya había quedado todo aclarado, pero a alguien se le olvidó hacerle un bien y retirarle el celular, así que eso tuvo consecuencias. Simón apareció otra vez en redes, a través de un nuevo video en el que insistió que es un alma libre y sin ataduras y que, según él, se encuentra ¡en Washington D.C! Lo que le faltó a quien hoy está bajo medidas cautelares por una ficha de Interpol fue ocultar la evidencia de que estaba en un muy conocido hotel de Lisboa, uno muy lujoso, por cierto, famoso por su exclusivo menú de comida oriental y por el enorme e inconfundible piano rojo que luce en la transmisión que hizo, justo detrás de él. En fin, que alguien le quite el Internet, para que no se hunda más.

› Aumento a los diputados

Después de pasar el trago amargo de volver a actividades presenciales, tras varios episodios en los que algunos de ellos mostraron falta de tacto o actitudes de cinismo, a los diputados más que pronto les podría volver la sonrisa. Y es que resulta que en el proyecto de Presupuesto que avalarán para el 2026 tienen previsto aprobarse un aumento de 113 mil pesos anuales. ¡Ay, Papantla!, diría un famoso actor y no sin razón. Y es que de acuerdo con el analista de asuntos de gestión pública, Juan Ortiz, cada diputado ganará 1.3 millones de pesos al año, y tendrá un apoyo para el pago de ISR y un nuevo seguro de vida. Cada legislador pasará de ganar 1 millón 193 mil pesos netos al año en 2025 a 1 millón 307 mil en 2026, con lo que el sueldo base subirá 62 mil pesos y el aguinaldo casi 7 mil. A ello se agrega un seguro de vida institucional por casi 60 mil pesos. Nos dicen que los protagonistas del bailongo y del escándalo de pádel están que brincan de contentos. Uf.