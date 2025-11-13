› ¿Noroña contra los provocadores?

Y es Gerardo Fernández Noroña quien, nos comentan, sigue mostrando rasgos de una nueva y desconocida faceta. Y es que resulta que ayer el legislador se quejó de las provocaciones, las faltas de respeto y el desorden que, dijo, legisladores del PAN causan en el salón de plenos de la llamada Cámara alta. ¿Provocar, faltar al respeto, causar desorden? ¿Pues que no era eso mismo lo que le daba un signo particular a la multiplicidad de manifestaciones y protestas que el morenista encabezó cuando era oposición?, se preguntaron ayer varios en el Senado al conocer la petición que hizo a la Junta de Coordinación Política para que se deje de convocar al albiazul a las reuniones que aquélla lleva a cabo. Y es que, acusa Noroña, integrantes de Acción Nacional lanzan falsas afirmaciones en contra suya y de sus compañeros de bancada, los injurian y además han intentado ¡reventar sesiones! con el uso de megáfonos. Nos comentan que bien podría aplicar aquello de ver para creer.

› Fútil comité

La buena, nos comentan, sería que por fin se instaló el Comité de Ética de la Cámara de Diputados. Se trata de una vía a través de la cual se podrán presentar denuncias contra legisladores que denigran el cargo. La mala, nos cuentan quienes conocen de asuntos legislativos, es que se corre el riesgo de que esta nueva instancia tenga poca importancia y su aporte para mejorar la calidad legislativa sea superficial. Lo anterior porque quien la encabeza, el morenista Jaime Humberto Pérez Bernabé, ya se apuró a decir que el comité “no es la Santa Inquisición” y que no impone sanciones. También que cuando se presente alguna denuncia lo que se hará será dialogar con el acusado e invitarlo a reflexionar. La instalación del Comité se reactivó a partir de varios escándalos, entre ellos el de Cuauhtémoc Blanco jugando pádel a la misma hora en que legislaba por vía remota o el del bailongo con la Santanera. Por lo pronto, habrá que esperar a ver cómo actúa el Comité, bueno, si es que algún día actúa.

› Piden no soltar a Duarte

Y fue la organización Propuesta Cívica la que ayer expresó su “profunda preocupación” por la posible liberación anticipada del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. La organización sostuvo que durante el periodo del exmandatario, actualmente preso, 16 periodistas fueron asesinados y tres más fueron víctimas de desaparición, convirtiendo en su momento al estado en la región del mundo más peligrosa para el ejercicio del periodismo. La organización recordó que Duarte de Ochoa enfrenta también una denuncia ante la Corte Penal Internacional por su posible participación en la comisión de desapariciones forzadas en el estado. Nos cuentan que Sara Mendiola, quien encabeza la agrupación, ha señalado que una eventual liberación representaría una afrenta a todas las víctimas y planteó que en la audiencia del próximo 19 de noviembre no sólo se valore la conducta carcelaria, sino el impacto de sus crímenes. Pendientes.

› Y volvieron a las andadas

Y hablando de inconsistencias de diputados, ayer hubo quien trajo a colación aquel día en el que fueron obligados a tomarse en serio su trabajo y apersonarse en las sesiones legislativas. Y es que de eso no ha pasado ni un mes pero resulta, nos comentan, que ya se volvieron a relajar. Sólo esperaron un par de semanas mientras se olvidaban los reiterados escándalos que han protagonizado por temas de ausentismo. El caso es que varios diputados y diputadas celebraron ayer el retorno a las sesiones virtuales, para discutir una reforma para que las instituciones bancarias o comerciales no emitan tarjetas de débito o crédito a quienes no las hayan solicitado. Al final aprobaron por unanimidad la reforma. Sin embargo, la sesión, nos cuentan, arrancó con un pleno semivacío, ya que nuevamente la mayoría optó por no acudir. Por cierto que la próxima sesión se llevará a cabo ¡hasta dentro de una semana! Uf.

› Más respeto a la Generación Z

Porque bien dicen que la juventud es un estado mental y no tiene nada que ver con la edad, nos comentan que de ahí se estarían agarrando los senadores Ricardo Anaya, del PAN, y Alejandro Moreno, del PRI, para colocarse en la vanguardia de la defensa de la marcha de la Generación Z, convocada para el próximo sábado. Sin embargo, resuena por ahí que la chaviza preferiría invocar el lema: “Más ayuda el que no estorba”, pues, aunque los bienintencionados legisladores piden no boicotear la movilización, puede parecer más boicot que personajes metidos de tiempo completo en la lucha político-partidista como ellos quieran colgarse de la manifestación para quedar bien con un sector de la población que pretende irrumpir con fuerza y espíritu crítico, pero sin forzosamente tener que abrazar un logo partidista. Ahí el dato.

› Ni Independencia ni Revolución en Uruapan

Nos recuerdan que el Desfile del 20 de Noviembre, que no ocurrirá este año en Uruapan, no es el primer acto conmemorativo trascendente que se pierde aquel municipio michoacano. Ayer, la nueva alcaldesa, Grecia Quiroz, dispuso que no hay condiciones para unirse a la celebración nacional, ni de seguridad, ni de ánimo. Apenas hace 12 días su esposo, quien era el alcalde, fue asesinado en otra celebración, el Festival de las Velas, pero, también apenas, poco más de un mes atrás, el fallecido edil Carlos Manzo anunciaba que Uruapan estaba en alerta roja, por lo que no habría ni Grito ni Desfile de Independencia. “Ante la agresión de un grupo de delincuentes a nuestra policía municipal, en estos momentos declaro la cancelación de las fiestas patrias”, dijo entonces. Lo más importante, nos dicen, no es cuándo los uruapenses volverán a ver desfiles y cabalgatas patrias en sus calles, sino cuándo éstas volverán a ser espacios seguros.