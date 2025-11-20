› Se pierde el otro Yunes

Fuera de sí, nos describen, andaba ayer el diputado local Héctor Yunes. Primero encaró al secretario de Finanzas del gobierno estatal, Miguel Santiago Reyes, y luego amenazó con golpear a un asesor del Congreso de Veracruz. No le gustó al legislador priista una respuesta que el subalterno de la gobernadora Rocío Nahle dio a la diputada panista Indira Rosales, quien, sin embargo, le reviró con contundencia. El caso es que una vez encendido, no hubo poder humano que contuviera la cólera de Yunes Landa, quien terminó exhibido en un video que circula en redes y en el que se ven y escuchan sus amagos al trabajador. “Tú me has estado chin… varias veces, me tienes hasta la mad… cab…”, le reclama al joven vestido de traje negro. Lo regaña por tomarle fotos y al sentirlo cerca le advierte: “No te me pongas así, porque te rompo la madre”, mientras cierra los puños. Nos dicen que si la furia de Yunes tenía razón, su violencia no, y por eso ayer perdió. Uf.

› Sigue el pulso contra Godoy

Nos dicen que entre quienes reaccionaron al anuncio del Gabinete de Seguridad sobre la detención de uno de los autores intelectuales del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue el diputado michoacano Carlos Bautista Tafolla, quien, como el edil asesinado, es uno de los principales activos del llamado Movimiento del Sombrero, que ha cobrado fuerza tras la tragedia y más con miras a las elecciones estatales de 2027. El legislador local alzó el puño para exigir que se mantenga activa la indagatoria, pues, para él, el caso sigue apuntando al exgobernador de esa entidad Leonel Godoy Rangel. Para Bautista, las autoridades no deben perder de vista que hay múltiples transmisiones donde el propio exalcalde responsabilizó públicamente a Godoy de cualquier daño en su contra. “No lo señalé yo”, dijo, “lo señaló el propio Carlos”. Y por eso no quieren quitar el dedo del renglón de que en el caso sigue habiendo un tufo político. Pendientes.

› Otro revés a Máynez

Revés tras revés, nos comentan, es lo que sufrió el partido Movimiento Ciudadano por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y es que resulta que ayer se confirmó la derrota del partido que encabeza Jorge Álvarez Máynez en la batalla por la presidencia municipal de Papantla. Una demarcación que éste veía en las alforjas naranjas tras el proceso electoral en la entidad, pero que finalmente ha quedado en manos de Morena. Nada bien le fue en sus litigios a los pupilos de Dante Delgado, de origen veracruzano por cierto, porque antes de que les arrebataran Papantla lo mismo ocurrió con Poza Rica. Perdió así MC las dos joyas que presumía haber obtenido. “Morena se acaba de robar la elección de Papantla con la complicidad del TEPJF. Perdieron la elección en las urnas. Pero después del golpe al Poder Judicial, eso ya no es suficiente. Ahora el fraude se da en los tribunales”, escribió Máynez, en lo que, nos comentan, para muchos son patadas de ahogado.

› Desfile, protesta y hasta alerta

Nos recuerdan que el de hoy puede ser un jueves para recordar y no sólo por la efeméride que nos hace recordar la primera revolución social del siglo XX en nuestro país, sino porque precisamente este 20 de noviembre se empalmarán, quizá también de manera histórica, el tradicional desfile de la ocasión y una nueva movilización social, la segunda al hilo, de la Generación Z, legítima para unos, golpeadora política para otros. Pero ojo, comentan que antes de intentar definir cuál es la naturaleza de la marcha de los jóvenes —incluidos los jóvenes de espíritu— hay que estar atentos a cómo se desarrollan las cosas, pues el último antecedente que todos tenemos de esta manifestación fue amargo: con violencia, detenidos y hasta acusados por tentativa de homicidio. Precisamente por eso, nos informan que hasta la embajada de Estados Unidos en México alertó a sus ciudadanos a no pararse ni por error por las calles que, seguro, estarán bloqueadas por la combinación de actos cívicos y, dijeron los vecinos, una marcha con resultados impredecibles.

› “Ahora se quedan”

El que subió el tono por el caso de las personas que ocasionaron daños y protagonizaron actos violentos en Guadalajara por la llamada marcha de la Generación Z fue el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus. “Aquí se van a quedar”, dijo el mandatario estatal a los 40 detenidos. Indicó que ya se tienen videos del ingreso de camiones, uno de los cuales venía de otro estado y en el que viajaban los manifestantes. Incluso dijo que entre estos 17 ya identificados como de alta peligrosidad, están quienes ocasionaron daños al Palacio de Gobierno. De acuerdo con el emecista, las penas por los delitos que se pueden imputar —daño a monumentos arqueológicos, artísticos e históricos— van de tres a los 10 años de cárcel. “¿Querían venir a ocasionar desmanes? Ahora se van a quedar”, advirtió. Y aclaró también que en su gobierno “no vamos a permitir que se libere a esta bola de delincuentes pagados, porros…”

› Duarte, ahora sí la decisión final

Será hasta mañana cuando se conozca si queda libre o no, con un acuerdo de preliberación, el exgobernador de Veracruz Javier Duarte. Esto luego de que la jueza Ángela Zamorano, que lleva su caso pospusiera para entones presentar su resolución. Su decisión se basa, según se informó, en el hecho de que todavía ayer la Fiscalía General de la República presentó testigos que dieron cuenta de comportamientos cuestionables de Duarte en diversos momentos y etapas de los procesos que se llevaron a cabo con el exmandatario en prisión. El propósito es que el acusado no salga libre sino hasta que complete la totalidad de su pena, lo cual ocurriría hasta el mes de marzo próximo. Su defensa está confiada en que los argumentos vertidos ayer no son suficientes para impedir que salga de la cárcel. Considera que la fiscalía está desesperada y que fueron presentados datos de mala fe. Como sea, atentos.