› ¿Y los gobernadores?

Y es en estos días cuando en Palacio Nacional echan de menos el protagonismo que debieran tener algunos gobernadores tanto de Morena como de la oposición. Y es que, nos dicen, tienen claro quiénes se pintan solos a la hora de disfrutar de las mieles del poder, pero a la hora de tener que arremangarse y mostrar oficio político brillan por su ausencia. ¿Dónde andan estos días en los que la población está siendo afectada por bloqueos masivos?, se preguntan. ¿Han hecho intentos de gestión para que los grupos que se manifiestan liberen carreteras?, ¿tienen claro que una parte de la responsabilidad en las movilizaciones de transportistas y productores agrícolas es de origen local? Y yendo ya un poco más lejos: ¿ni por solidaridad o reciprocidad respecto a los apoyos federales que reciben podrían salir del escritorio en el que se ocultan ondeando una bandera blanca? Porque por lo pronto todo, incluido el costo político, lo están dejando en manos del Gobierno federal. Uf.

› Golpe importante de la Marina

Relevante, nos comentan, la captura que llevó a cabo la Secretaría de Marina de 4 integrantes de una red de tráfico de drogas que operaba en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se trató de una acción que implicó también, según se informó, el aseguramiento de 271 paquetes de presunta cocaína con un peso aproximado de unos 270 kilos y la incautación de dos camionetas y 4 equipos telefónicos. El modus operandi de los delincuentes era el siguiente: ingresaban paquetes en vuelos comerciales con destino a Tijuana, Baja California, sin realizar la revisión correspondiente mediante rayos X y sin llevar a cabo los trámites requeridos para su envío. La operación de detención la efectuaron el pasado 21 de noviembre en la Terminal 2 efectivos de la Semar con apoyo de la Fiscalía General de la República. Se calcula que la afectación para el grupo delictivo es superior a los 92 millones de pesos. Ahí el dato.

› El silencio de Laura Itzel

“Yo no comentaría nada al respecto”, dijo ayer la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, pensando en que así se iba a librar de la polémica de su compañero de bancada, Gerardo Fernández Noroña, quien otra vez se puso en el centro de la polémica por acusar a la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, —quien acaba de perder a su esposo — por pretender usar la tragedia para buscar la gubernatura de Michoacán. Muchas senadoras expresaron su repudio inmediatamente, pero Laura Itzel prefirió irse por las ramas en una fecha por demás emblemática, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. “Es una opinión, finalmente, de cada uno de los legisladores, pero lo importante el día de hoy es el trabajo que estamos haciendo por el #25N”. Híjole. Pues precisamente por el #25N había quien esperaba más, nos comentan. En fin, lo que sí pudo externar abiertamente Laura Itzel fue su preocupación por salvaguardar tanto edificios emblemáticos como figuras de liderazgo durante la marcha de ayer.

› Mesa de diálogo abierta, carreteras cerradas

Hoy transcurre el tercer día con bloqueos carreteros en varios puntos del país porque el asunto con los transportistas y los agricultores, nos dicen, está bien atorado. Nada más para dimensionar el problema, nos comentan que ni siquiera había comenzado la ronda de negociaciones que tenían pactada en Gobernación y ya se estaban peleando, que si porque unos querían que entraran 29 y a la mera hora sólo iban a entrar 15, que si no les gustó que entrara tal o cual representante, que esto, que aquello... en fin, hasta como que, se rumora, parecía que querían estirar el tiempo. Se sentaban, se paraban, consultaban en llamadas, regresaban y se volvían a parar. Nos dicen que incluso cuando las autoridades concedieron para que por fin se sentaran en la mesa, no hubo acuerdo y los paros seguirán. La dependencia ha hecho notar que por mucho que sea obligación de la autoridad escuchar a los inconformes, los cierres impiden “el ejercicio del derecho libre al tránsito de la ciudadanía y afectan el paso de servicios y productos necesarios para la vida”. Pendientes.

› Resultados en educación

En medio de complicaciones sociales y políticas, nos piden no perder de vista instituciones y programas que de manera consistente y a veces contra viento y marea cumplen cabalmente con sus objetivos. Es el caso del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, cuyos indicadores de atención dan cuenta de resultados importantes, por ejemplo, que actualmente se atiende a 20 mil 91 personas en situación de rezago, pertenecientes a grupos que históricamente han enfrentado desigualdades y discriminación. Y en lo que va del año, 15 mil 905 jóvenes y adultos concluyeron sus estudios de alfabetización, primaria o secundaria. Fue el secretario de Educación, Mario Delgado, quien informó que la oferta educativa del INEA responde a las necesidades de personas con discapacidad, grupos indígenas, jornaleros agrícolas, migrantes, adultos mayores, afromexicanos, entre otros.

› Salmerón da coscorrón a Meyer

Más de una ceja se levantó ayer con los duros señalamientos que hizo Pedro Salmerón, conocido ideólogo de Morena, contra quien fuera uno de los integrantes de la élite obradorista del sexenio pasado, Román Meyer, exsecretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Y es que el historiador publicó en las benditas redes que “el archivo general agrario tiene dos años cerrado, no se termina, se inunda, pero don Román Meyer, el responsable de la obra… no sólo tiene cargo nuevo, sino que ahora será estrella en Once TV”. Esto en alusión a que ahora el exfuncionario federal de la 4T tendrá un programa televisivo. Pero la cosa no quedó ahí, porque con notorio hartazgo sentenció: “Ya me cansé de callar”. Nos dicen que a juzgar por esa expresión, a muchos pareció que el historiador andaba con un silencio impuesto, aunque ayer lo rompió y se explayó, por ejemplo, con quien le preguntó qué había detrás si ineptitud o corrupción. “Con el simple hecho de que el edificio siga en obras, se explica”, respondió. Uf.