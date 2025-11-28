› Les ganan las ansias y la riegan

Y fue la Presidenta Claudia Sheinbaum quien salió ayer a contener las ansias de novillero que a últimas fechas se muestran desbordadas entre algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación empeñados en reabrir juicios con sentencias firmes o de plano volver a discutir lo que ya es cosa juzgada. Se entendería, por decirlo de alguna manera, en el caso de Lenia Batres, que busca quedar bien con su grada con recurrentes actos de reafirmación, pero que otros ministros empiecen a abrazar ese despropósito generó inquietud. De ahí lo importante del señalamiento de la Presidenta ayer en su mañanera. “Yo no estoy de acuerdo y lo digo abiertamente… —señaló ayer Sheinbaum sobre lo de reabrir la cosa juzgada—, yo creo que lo que ya fue juzgado fue juzgado y pues que le entren a un montón de temas que están pendientes en la Corte”. Quisieron luego en la Corte bajarle la intensidad al tema, pero coscorrón dado ni amparo lo quita. ¿O cómo era?

› Espaldarazo a Wong

Quienes conocen de mensajes y, sobre todo, de mensajes políticos en el Estado de México, nos dicen que ninguna duda cabe del apoyo de la gobernadora Delfina Gómez a la alcaldesa de Tecámac, Rosa Yolanda Wong. El miércoles, la mandataria sostuvo una reunión privada con liderazgos de Morena, y lo que más llamó la atención fue la reiteración de cercanía de Delfina con Wong, al sentarse prácticamente codo con codo durante la grabación de un video de apoyo a la Presidenta Claudia Sheinbaum. A esta acción, nos dicen, se suma una foto que la misma gobernadora subió a sus redes después de recibir a Wong en Palacio de Gobierno hace apenas una semana, cuando es inusual en ella que publique ese tipo de encuentros. Ambos sucesos refrendan el mensaje, además, de que Delfina mantiene vigilancia permanente en Tecámac para que se respete la voz del pueblo que eligió a Wong como alcaldesa, por sobre aquéllos que quieran invalidar esa confianza para beneficio propio. Ahí el dato.

› Quedan mal en el Congreso local

Lamentable, nos comentan, el intento de trampa que el miércoles pasado se quiso tender al alcalde de Miguel Hidalgo, en lo que tenía que ser su comparecencia en el Congreso local, para discutir el presupuesto 2026. Y es que resulta que de última hora, se informó, la mayoría morenista pretendió meter a un espacio cerrado a Mauricio Tabe, como parte de una una dinámica de frontalización en su contra que ha venido escalando en los últimos días. Lógicamente, nos cuentan, el panista expresó su inconformidad: “Yo creo que es muy tramposo cambiar de último momento la sede, meternos a una ratonera, que no estén los medios, que no estén mis funcionarios y no estén los concejales y además poner cadeneros para ver quién entra y quién sale como si fuera el Congreso VIP”. Tras estos sucesos, se ha advertido la necesidad de que haya un trato igualitario a todos los alcaldes. Llama mucho la grilla a los morenistas, claro, pero hasta en eso, si se pasan, quedan mal, nos comentan.

› La protesta de Añorve

Nos dicen que, aunque poco pudo hacer la oposición para evitar que el Senado aceptara, en un proceso exprés, la renuncia de Alejandro Gertz Manero como fiscal General de la República, el legislador priista Manuel Añorve no dejó pasar la oportunidad de señalar la posición de su bancada. Y es que para los legisladores del tricolor “irse a una embajada no es causa grave (para aceptar una renuncia), no tiene justificación jurídica. Lo que sí es grave es que se le renuncie para dar paso a un fiscal a modo, que no incomode”. Y no sólo eso, también agregó un mensaje al oficialismo: “mientras ustedes imponen silencio, nosotros vamos a seguir levantando la voz”. “Mientras ustedes avanzan hacia el autoritarismo, el PRI sigue firme, crítico, fuerte y echado para adelante. Aquí estamos, aquí seguiremos y no nos doblan, por eso nuestro voto será en contra”, dijo el senador mientras pegaba con la palma de la mano en la tribuna.

› La IA, protagonista en el Senado

Nos dicen que los que están temblando en la Cámara alta son los expertos que se encargan de asesorar a los legisladores, ya que, en una de ésas se quedan sin chamba por culpa de la tecnología. Y es que ayer, mientras se desahogaba el trámite que dio el pase de salida al ya exfiscal Alejandro Gertz Manero, el senador panista Mario Humberto Vázquez fue cachado recurriendo a los servicios profesionales de Chat GPT, a quien le pidió una manita para redactar un discurso sobre la renuncia de Gertz. “Vamos a agregar: la salida del fiscal tiene que ver con el huachicol fiscal, con la barredora o con el…”, se alcanzó a ver en la petición que el legislador trataba de hacer a la inteligencia artificial, en una clara muestra de que no necesita gastar más en consultorías. Lo que sí, habrá que comentarle al senador, es que tiene que espejear mejor o, todavía mejor, invertir en un buen protector de pantalla de privacidad para celular. Uf.

› La vuelta del GIEI

Nos comentan que la reciente reunión de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa con la Presidenta Claudia Sheinbaum no fue un encuentro más entre los familiares de las víctimas con las autoridades, sino que dio pie y oxígeno hacia un nuevo giro en la ruta de las investigaciones que buscan dar con el paradero de los jóvenes, desaparecidos desde 2014; dicen que, entre otros asuntos, se acordó la reactivación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó el caso durante años, pero cuyas acciones terminaron interrumpidas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien no prorrogó su participación. Tras unos dos años de ausencia, el GIEI retomará las pesquisas, en un momento en que los padres, que no renuncian a la esperanza de hallar a sus hijos, exigen avances y acciones más tangibles.