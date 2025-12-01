› Lista, la reforma de aguas

Con la novedad de que esta semana en la Cámara de Diputados se habrán de discutir y muy probablemente aprobar las reformas a las leyes que regulan las concesiones de agua en el país. Fue el titular de la Conagua, Efraín Morales, quien ayer mandó un mensaje de tranquilidad sobre este tema que, nos comentan, en las últimas semanas provocó inquietudes y también fue reclamo durante movilizaciones de productores agrícolas. Que el agua sea derecho humano, un sistema de concesiones ordenado y transparente con cero tolerancia a la corrupción, fin al mercado negro del agua y al acaparamiento que afecta a pequeños y medianos productores y garantía del binomio tierra-agua para que propiedades o títulos de concesión se puedan heredar, son algunos de los puntos considerados en esta reforma, ha precisado el funcionario. El paquete de reformas, deriva de un proceso de diálogo y los ajustes de la realización de foros en San Lázaro. Pendientes.

› Variopintas emociones

A más de un morenista, nos comentan, emocionó la reaparición en video del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Como era de esperarse entre los que reaccionaron primero fueron los integrantes de su familia. Por ejemplo, su esposa, Beatriz Gutiérrez, quien señaló: “Un libro en el que empeñó más de un año, trabajando día tras día… Entre otros contenidos, una reivindicación de los pueblos originarios de México, y la grandeza de su cultura, tan mancillada por siglos”. También lo hicieron dirigentes, gobernadores y legisladores de Morena, quienes mostraron respaldo a su liderazgo dentro del movimiento. El senador Gerardo Fernández Noroña, entre otros, celebró la reaparición del tabasqueño y aseguró que “la derecha se va a súper arder”. Layda Sansores, a su estilo afirmó: “Hoy celebramos la voz y la huella de un hombre que sigue alumbrando el camino de nuestro pueblo”. Y hubo otros de pocas palabras como la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, quien escribió en X: “Llorando”. Uf.

› Otros reaparecidos… en el PAN

Con la novedad de que, después de varios meses del multipublicitado relanzamiento del PAN, el fin de semana pasado el albiazul celebró la asamblea que marcó el arranque formal de su nueva era como un partido. Ahí, su dirigente nacional, Jorge Romero, advirtió que México pasa por un momento de “regresión autoritaria”, por lo que su partido enarbolará la defensa de los mexicanos y de sus instituciones. Hasta ahí lo relevante en discurso, nos comentan. Ya en temas de más fondo, algo de lo que llamó la atención fue la reincorporación a las filas del albiazul de personajes ligados al expresidente Felipe Calderón, quien aunque no acudió mandó un mensaje: “Deseando éxito a los panistas en su Asamblea. Ojalá sigan lo que Carlos Castillo llamó apostar por nosotros mismos. Reencontrarse con sus principios, con sus gobiernos y con los ciudadanos”. Entre los invitados se reportó la presencia de Margarita Zavala, Roberto Gil y Adriana Dávila. Ahí el dato.

› Grecia acusa recibo y responde

La que mandó el mensaje de que no permitirá que “se manche” el nombre de su esposo Carlos Manzo —asesinado el pasado 1 de noviembre— fue Grecia Quiroz. Y es que resulta que la actual presidenta municipal de Uruapan y cabeza visible del Movimiento del Sombrero señaló en las benditas redes: “Durante estos días he recibido un sinfín de ataques hacia mi persona, mi familia, aun hacia mi amado Carlos, que quiero que sepan que, aunque él ya no pueda defenderse, aquí estaré yo para hacerlo. La semana pasada, el senador Fernández Noroña hizo señalamientos contra la alcaldesa que ameritaron expresiones de repudio. Y el viernes pasado se conoció que tramita el registro de marca Carlos Manzo y Movimiento del Sombrero. En su mensaje de ayer Quiroz advirtió: “Y a todos ésos que están preocupados por nuestro movimiento, mejor ocúpense de sus labores y déjennos trabajar en favor de nuestra gente, ya mucho nos lastimaron quitándonos al mejor presidente del mundo… Así que sigan desgastándose en tirar, porque entre más lo hacen, más fuertes estamos”. Uf.

› EU aplaude al Gabinete de Seguridad

Y fue el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson quien, nos comentan, ayer felicitó al Gabinete de Seguridad federal, tras darse a conocer que efectivos de la Marina, en un enfrentamiento con integrantes del crimen organizado, abatieron a Pedro Inzunza, apodado El Pichón, integrante del Cártel de Sinaloa que era requerido por el gobierno estadounidense en extradición. Felicidades por su exitosa operación, señaló el diplomático, “El Pichón estaba acusado de múltiples delitos en México, incluyendo homicidios, secuestros, tortura y cobro violento de deudas por narcotráfico. También era buscado en los Estados Unidos por diversos crímenes”, agregó. Por cierto que en la acción también se detuvo a otras dos personas a quienes también se señala como integrantes de la facción de Fausto Isidro Meza Flores, mejor conocido como Chapo Isidro, señalado de traficar drogas sintéticas y fentanilo a la Unión Americana. Ahí el dato.

› Largos tiempos para el remplazo de Gertz

Así que esta semana arranca el proceso formal de selección del nuevo fiscal General de la República, según lo adelantó la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo. Ya se verá si a ese trámite la mayoría de la 4T le mete celeridad, porque si se va a los límites de tiempo que plantea la ley, puede llevar más de un mes. Y es que implica que primero la Cámara alta arme una lista de 10 nombres —entre los que puede incluir a quien se haya anotado en la convocatoria abierta—, para lo cual dispone de 20 días, después de ese listado, la Presidenta elegirá a tres nombres y los devolverá a los senadores, para lo cual puede ocupar hasta 10 días. Una vez regresado, vienen comparecencias de los integrantes de esa terna y sólo hasta entonces viene la votación. Entre quienes siguen de cerca el quehacer de la llamada Casa del Federalismo, lo ideal sería que apuraran todo, porque la mayoría ya tiene pistas de quién será la ganadora. ¿Será?